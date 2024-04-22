https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/takie-obstoyatelstva-kishmariya-o-rabote-natsionalnoy-platezhnoy-sistemy-apra-1050832430.html
Такие обстоятельства: Кишмария о работе национальной платежной системы АПРА
Такие обстоятельства: Кишмария о работе национальной платежной системы АПРА
Sputnik Абхазия
Исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации АПРА Инал Кишмария в эфире радио Sputnik рассказал, как интегрируется абхазская платежная... 22.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-22T17:08+0300
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Такие обстоятельства: Кишмария о работе карт АПРА
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Кишмария о работе карт АПРА
Как сообщил Кишмария, за четыре неполных месяца текущего года общие обороты по национальной системе выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно это заметно по оплате по системе АПРА – рост составил 28 процентов."2 миллиарда 880 миллионов было оплачено по средствам POS-терминалов при использовании пластиковых карт. Увеличено количество точек, принимающих банковские карты. 270 терминалов и 10 банкоматов было установлено в 2024 году. Безусловно, это сказывается", – отметил Кишмария. Национальная платежная система АПРА была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.Слушайте подкаст.
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Такие обстоятельства: Кишмария о работе национальной платежной системы АПРА
17:08 22.04.2024 (обновлено: 17:33 22.04.2024)
Исполнительный директор национальной платежно-расчетной ассоциации АПРА Инал Кишмария в эфире радио Sputnik рассказал, как интегрируется абхазская платежная система в международную.
Как сообщил Кишмария, за четыре неполных месяца текущего года общие обороты по национальной системе выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно это заметно по оплате по системе АПРА – рост составил 28 процентов.
"2 миллиарда 880 миллионов было оплачено по средствам POS-терминалов при использовании пластиковых карт. Увеличено количество точек, принимающих банковские карты. 270 терминалов и 10 банкоматов было установлено в 2024 году. Безусловно, это сказывается", – отметил Кишмария.
Национальная платежная система АПРА была создана в 2012 году для внедрения современных банковских продуктов и услуг и развития платежной карточной инфраструктуры.