https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/vzaimnyy-interes-tvanba-ob-izuchenii-snezhnykh-lavin-i-seley-v-abkhazii--1050800070.html

Взаимный интерес: Тванба об изучении снежных лавин и селей в Абхазии

Взаимный интерес: Тванба об изучении снежных лавин и селей в Абхазии

Sputnik Абхазия

Научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения РРНП Тимур Тванба в эфире радио Sputnik рассказал о том, как проходит обучение в исследовательской... 22.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-22T10:48+0300

2024-04-22T10:48+0300

2024-04-22T11:09+0300

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Взаимный интерес: Тванба об изучении снежных лавин и селей в Абхазии Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Тванба об изучении снежных лавин и селей в Абхазии

Научный сотрудник отдела науки и экологического просвещения РРНП Тимур Тванба проходит курсы повышения квалификации в исследовательской лаборатории снежных лавин и селей географического факультета МГУ.Программа курса позволит в дальнейшем выполнять комплекс снеголавинных и селевых расчетов, необходимых для оценки лавинной и селевой опасности.Тимур изучает, фиксирует и картирует лавины в РРНП. Сейчас его обучение проходит дистанционно, что позволяет работать на опасных участках нацпарка."Я выбрал небольшой кусок, который мне интересен был, там очень много лавин сходит на дорогу, возможны сели, а весна – это время, когда могут пойти сели. Я, как лавинщик, изучаю снег лавины, какие процессы происходят в толще снега, что провоцирует лавины, объемы. Как можно предсказать, как можно с этим бороться. Если идет небольшой снегопад и я отслеживаю накопления, могу довольно точно сказать, что здесь может сойти лавина", – отметил Тванба.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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