"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате
14:57 23.04.2024 (обновлено: 15:21 23.04.2024)
© Sputnik / Илья Питалев/
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Организаторы акции предложат разместить фотографии на общественном транспорте, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти", в публичных местах, парках и скверах вместе с информацией о них.
"(Провести акцию) с 1 по 12 мая – есть у нас такое предложение. Центральный штаб "Бессмертного полка" подготовил письма и обратился в учреждения, предприятия, заводы, фабрики, министерства и ведомства с тем, чтобы были организованы форматы памяти, связанные как с родственниками сотрудников этих учреждений, министерств, ведомств, предприятий, так и с людьми, известными в том или ином регионе", – рассказала она.
В 2023 году традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России тоже не было.