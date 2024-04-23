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"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате

"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила... 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T14:57+0300

2024-04-23T14:57+0300

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россия

бессмертный полк

день победы

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.Организаторы акции предложат разместить фотографии на общественном транспорте, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти", в публичных местах, парках и скверах вместе с информацией о них.В 2023 году традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России тоже не было.

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россия, бессмертный полк, день победы