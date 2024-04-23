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"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате
"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила... 23.04.2024, Sputnik Абхазия
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россия
бессмертный полк
день победы
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.Организаторы акции предложат разместить фотографии на общественном транспорте, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти", в публичных местах, парках и скверах вместе с информацией о них.В 2023 году традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России тоже не было.
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россия, бессмертный полк, день победы
россия, бессмертный полк, день победы

"Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате

14:57 23.04.2024 (обновлено: 15:21 23.04.2024)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" в Москве
Акция Бессмертный полк в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будет проходить в очном формате по соображениям безопасности. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.
Организаторы акции предложат разместить фотографии на общественном транспорте, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти", в публичных местах, парках и скверах вместе с информацией о них.

"(Провести акцию) с 1 по 12 мая – есть у нас такое предложение. Центральный штаб "Бессмертного полка" подготовил письма и обратился в учреждения, предприятия, заводы, фабрики, министерства и ведомства с тем, чтобы были организованы форматы памяти, связанные как с родственниками сотрудников этих учреждений, министерств, ведомств, предприятий, так и с людьми, известными в том или ином регионе", – рассказала она.

В 2023 году традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России тоже не было.
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