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Итоговая научная сессия к 110-летию Хухута Бгажба открылась в Сухуме
Итоговая научная сессия к 110-летию Хухута Бгажба открылась в Сухуме
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Ученый Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T18:22+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоговая научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения Хухута Бгажба, открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований.Он отметил большой вклад ученого в развитие науки в Абхазии. "Всего лишь 19 лет было ему, когда его приняли в Союз писателей СССР с подписью Максима Горького. После окончания Сухумской горской школы, он поступил в Московский государственный педагогический институт имени Ленина на историко-философский факультет", - отметил Ашуба. После окончания ученья и возвращения в республику он работал секретарем Союза писателей Абхазии. "Он начинает собирать абхазский народный фольклор и одновременно переводить с абхазского на русский. Он является основоположником абхазской литературной критики, изучал творчество наших поэтов и писателей", - подчеркнул директор АбИГИ.Доктор филологических наук, академик АНА, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. Он автор более 200 работ, в том числе и 12 монографий, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора.
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абхазия, сухум
Итоговая научная сессия к 110-летию Хухута Бгажба открылась в Сухуме
Ученый Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоговая научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения Хухута Бгажба, открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований.
"Проведение итоговой научной сессии стало традицией для АбИГИ, это уже 68-я по счету. Каждый год мы подводим итоги выполненных работ нашими учеными, чтобы показать, обсудить и подготовить материалы к изданию. В этом году мы решили посвятить сессию замечательному филологу широкого профиля Хухуту Бгажба", – сказал директор института Арда Ашуба.
Он отметил большой вклад ученого в развитие науки в Абхазии. "Всего лишь 19 лет было ему, когда его приняли в Союз писателей СССР с подписью Максима Горького. После окончания Сухумской горской школы, он поступил в Московский государственный педагогический институт имени Ленина на историко-философский факультет", - отметил Ашуба.
После окончания ученья и возвращения в республику он работал секретарем Союза писателей Абхазии.
"Он начинает собирать абхазский народный фольклор и одновременно переводить с абхазского на русский. Он является основоположником абхазской литературной критики, изучал творчество наших поэтов и писателей", - подчеркнул директор АбИГИ.
Доктор филологических наук, академик АНА, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. Он автор более 200 работ, в том числе и 12 монографий, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора.