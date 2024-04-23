https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/itogovaya-nauchnaya-sessiya-k-110-letiyu-khukhuta-bgazhba-otkrylas-v-sukhume-1050844293.html

Итоговая научная сессия к 110-летию Хухута Бгажба открылась в Сухуме

Итоговая научная сессия к 110-летию Хухута Бгажба открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Ученый Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T18:22+0300

2024-04-23T18:22+0300

2024-04-23T18:22+0300

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Итоговая научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения Хухута Бгажба, открылась в Абхазском институте гуманитарных исследований.Он отметил большой вклад ученого в развитие науки в Абхазии. "Всего лишь 19 лет было ему, когда его приняли в Союз писателей СССР с подписью Максима Горького. После окончания Сухумской горской школы, он поступил в Московский государственный педагогический институт имени Ленина на историко-философский факультет", - отметил Ашуба. После окончания ученья и возвращения в республику он работал секретарем Союза писателей Абхазии. "Он начинает собирать абхазский народный фольклор и одновременно переводить с абхазского на русский. Он является основоположником абхазской литературной критики, изучал творчество наших поэтов и писателей", - подчеркнул директор АбИГИ.Доктор филологических наук, академик АНА, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. Он автор более 200 работ, в том числе и 12 монографий, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора.

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