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Миссия добро: Дмитрий Федотов рассказал о волонтерской программе
Миссия добро: Дмитрий Федотов рассказал о волонтерской программе
Sputnik Абхазия
Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T13:16+0300
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"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.Проект призван помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год.В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг.⠀
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абхазия, сухум, россотрудничество в абхазии, видео
абхазия, сухум, россотрудничество в абхазии, видео
Миссия добро: Дмитрий Федотов рассказал о волонтерской программе
Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме.
"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.
Проект призван помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год.
В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг.