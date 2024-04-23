https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/missiya-dobro-dmitriy-fedotov-rasskazal-o-volonterskoy-programme--1050839378.html

Миссия добро: Дмитрий Федотов рассказал о волонтерской программе

Миссия добро: Дмитрий Федотов рассказал о волонтерской программе

Sputnik Абхазия

Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T13:16+0300

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2024-04-23T13:16+0300

в абхазии

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россотрудничество в абхазии

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"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.Проект призван помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год.В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг.⠀

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