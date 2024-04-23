https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/molcha-na-voynu-boevoy-put-sultana-sosnalieva-1050845422.html

Молча на войну: боевой путь Султана Сосналиева

Молча на войну: боевой путь Султана Сосналиева

Sputnik Абхазия

Герой Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственный и военный деятель, бывший вице-премьер Абхазии, министр обороны Абхазии... 23.04.2024, Sputnik Абхазия

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Герой Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени, государственный и военный деятель, бывший вице-премьер Абхазии, министр обороны Абхазии, генерал-лейтенант Султан Сосналиев родился 23 апреля 1942 года.SputnikПобеда в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов была одержана в том числе с помощью многочисленных добровольцев, прибывших в республику, основные силы которых были из республик Северного Кавказа. На помощь братской республике одним из первых пришел Султан Сосналиев.На войнуСупруга генерала Сосналиева, Любовь Сосналиева, рассказывала Sputnik о том, что он ушел на войну в Абхазию, дома никому не сказав об этом."Он переоделся, взял летнюю куртку и ушел. Он не сказал, что едет в Абхазию, не хотел, чтобы я беспокоилась. Никто из родных не знал", — рассказала вдова Сосналиева.Султан Сосналиев уехал в Абхазию, его супруга ждала его дома."Когда уходил сказал, что идет в штаб ККН, где собирается народ. Я сидела и ждала его, приготовив покушать, так как он ушел не поев. На второй день вечером пришел парень, которому он поручил сказать, что уехал на совещание в Краснодар по абхазскому вопросу. Но я у него выпытала, что он уехал в Абхазию. Тогда мне стало ясно, что он с ними", – поведала она.Путь в АбхазиюПосле окончания военно-авиационного училища в Сызране и Военно-командной академии имени Георгия Жукова Султан Сосналиев 29 лет служил в войсках ПВО СССР, прошел путь от летчика до командира авиаполка, затем начальника авиацентра, стал заслуженным военным летчиком СССР, получил орден Боевого Красного Знамени."После создания Конфедерации горских народов Кавказа ему было доверено руководство ее военным отделом. Активно участвуя в деятельности Конфедерации, Сосналиев предвидел "сгущающиеся тучи" над Абхазией. По этому поводу он несколько раз приезжал в Абхазию, встречался с Владиславом Ардзинба, ездил на Ингур, на границу с Грузией, изучал местность в восточной Абхазии, то есть он уже мысленно проводил рекогносцировку – с каких направлений грузинские войска могли нанести удар", — пишет военный историк Валико Пачулия своей статье "Полководец" к 70-летию со дня рождения Сосналиева.После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию в августе 1992 года Султан Сосналиев возглавил первые добровольческие отряды из Кабарды, пришедшие на помощь Абхазии. Уже на третий день войны он встал на защиту Абхазии.Автобус с добровольцами из Кабардино-Балкарии пересек реку Псоу 15 августа вечером."Высадившийся к тому времени в районе Цандрипша грузинский десант потребовал остановки автобуса. Однако Сосналиев, мгновенно оценив обстановку, скомандовал водителю: "Вперед!" И автобус на большой скорости пролетел мимо грузинских боевиков и прорвался через вражеский армейский кордон. Так, благодаря смелости и решительности Сосналиева, первые добровольцы не оказались в плену у оккупантов", — отмечает историк.Султан Сосналиев, как только прибыл в Абхазию, выступил перед народом Абхазии, перед добровольцами и заявил, что республика будет освобождена от оккупантов."Народ Абхазии и правительство по достоинству оценят ваш вклад, ваш подвиг. Мы прибыли сюда для того, чтобы защитить братский абхазский народ, защитить его от геноцида, который сейчас осуществляется. Мы не воюем с мирным населением, мы воюем против агрессора, который пришел сюда. Враг должен быть разбит и земля Абхазии должна быть свободной", — говорил Султан СосналиевВ бой на следующий деньПосле прибытия в Гудауту Султан Сосналиев на следующий день возглавил штаб абхазского народного ополчения. После создания Государственного Комитета обороны 18 августа 1992 года полковник Сосналиев был назначен начальником штаба. Он организовал работу штаба, сформировал вооруженные подразделения для их отправки на фронт.Генерал Сосналиев внес большой вклад в разработку плана по освобождению Гагрского района от грузинских захватчиков.После создания Минобороны Абхазии, 2 октября 1992 года Султан Сосналиев был назначен начальником штаба – первым заместителем министра.Так сложилось, что Султану Сосналиеву было суждено возглавить Министерство обороны в начале апреля 1993 года. Тогда глава Минобороны Владимир Аршба был отправлен на лечение в Санкт-Петербург. Исполняющим его обязанности стал Султан Сосналиев."Все понимали, что с назначением Султана Сосналиева наступает решающий этап вооруженной борьбы. Перед полководцем встали очень тяжелые задачи. Он понимал чувства народа и желание армии как можно быстрее освободить оккупированную часть страны. Вместе с тем недоставало оружия, боеприпасов и военной техники, чтобы решить эту большую стратегическую задачу в короткие сроки", — подчеркивает историк Валико Пачулия.Решающее наступлениеПеред решающим наступлением генерал Султан Сосналиев учел опыт всех операций, которые были до этого. Согласно его стратегии, необходимо было совершить прорыв линии обороны противника сразу в нескольких направлениях. Этот подход в итоге и стал решающим в достижении победы.Абхазская армия во главе с Сосналиевым нанесла удары по противнику на Шромском, Эшерском и Тамышском направлениях."Главным было Шромское направление. В 20-х числах июля наступавшие абхазские войска нависли над Сухумом, захватив стратегические высоты. Особо надо отметить, что генерал-майор Султан Сосналиев не только планировал операцию, но и, находясь непосредственно на командном пункте Гумистинского фронта, активно занимался реализацией данного плана. Он руководил всеми войсками Гумистинского фронта и координировал действия Восточного фронта, связываясь с его командующим полковником Мирабом Кишмария", — пишет Пачулия.30 декабря 1993 года "за успешное проведение военной операции по освобождению города Сухум – столицы республики —и оккупированной территории Абхазии" ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а 27 сентября 1994 года "за выдающийся вклад в создание Вооруженных сил Республики Абхазия и последующий разгром превосходящих сил противника" – звание Героя Абхазии.Уже после окончания войны, говоря о весомом вкладе Султана Сосналиева, президент Абхазии Владислав Ардзинба отмечал, что он стоял у истоков создания армии в республике.В 2005 году президент Абхазии Сергей Багапш назначил Султана Сосналиева министром обороны и вице-премьером правительства Абхазии. В июне 2007 года он уехал в родную Кабарду и работал в Нальчике.22 ноября 2008 года Султанн Сосналиев ушел из жизни. Его похоронили в Кабардино-Балкарии, в городе Баксан.

https://sputnik-abkhazia.ru/20170423/chto-ty-znaesh-o-geroe-abxazii-sosnalieve-1020889077.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20170423/ot-nalchika-do-suxuma-pobednyj-marsh-generala-sosnalieva-1020887242.html

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абхазия, сухум, султан сосналиев, отечественная война народа абхазии (1992-1993)