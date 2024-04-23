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Начата подготовка к курортному сезону в Сухуме
Начата подготовка к курортному сезону в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В Сухуме началась подготовка к курортному сезону, распоряжение подписал глава администрации Беслан Эшба. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T09:25+0300
2024-04-23T09:25+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В Сухуме началась подготовка к курортному сезону, распоряжение подписал глава администрации Беслан Эшба.Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы Автандила Сурманидзе.Сотрудники городских служб, в числе прочего, приведут в порядок памятники и парки, подготовят пляжи, организуют субботники, в которых будут участвовать сотрудники фирм и организаций, обеспечат работу дополнительной бригады скорой помощи, определят схему расположения торговых киосков.
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сухум, администрация города сухум, отдых в абхазии, туристы, абхазия
сухум, администрация города сухум, отдых в абхазии, туристы, абхазия
Начата подготовка к курортному сезону в Сухуме
09:25 23.04.2024 (обновлено: 11:07 23.04.2024)
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. В Сухуме началась подготовка к курортному сезону, распоряжение подписал глава администрации Беслан Эшба.
Туристический сезон устанавливается с 1 июня по 30 сентября.
Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя главы Автандила Сурманидзе.
Сотрудники городских служб, в числе прочего, приведут в порядок памятники и парки, подготовят пляжи, организуют субботники, в которых будут участвовать сотрудники фирм и организаций, обеспечат работу дополнительной бригады скорой помощи, определят схему расположения торговых киосков.