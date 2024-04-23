https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/nezabytaya-istoriya-ko-dnyu-rozhdeniya-adile-abbas-ogly-1050839049.html

Незабытая история: ко дню рождения Адиле Аббас-оглы

Незабытая история: ко дню рождения Адиле Аббас-оглы

Sputnik Абхазия

"У каждого человека своя жизнь, порой очень тяжелая, трагическая. Может быть, лучше ее забыть? Нет, собственную жизнь забыть нельзя". 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T13:32+0300

2024-04-23T13:32+0300

2024-04-23T13:55+0300

в абхазии

абхазия

нестор лакоба

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"У каждого человека своя жизнь, порой очень тяжелая, трагическая. Может быть, лучше ее забыть? Нет, собственную жизнь забыть нельзя".Из эпилога к книге "Не могу забыть" Адиле Аббас-оглы.Sputnik23 апреля 1921 года родилась Адиле Аббас-оглы – единственный выживший после сталинских репрессий член семьи председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба.Наиболее известной в Абхазии и не только она стала в 2005 году после выхода автобиографической книги "Не могу забыть" об ужасах сталинских репрессий."Хочу ли я забыть то, что со мной случилось? Мое прошлое всегда мне мешало. Я не могла работать, где хочу и как хочу. Имея большое желание достичь чего-то, реализовать себя, я не могла его осуществить — гордость и нежелание унижаться не давали мне сделать это. Мое прошлое мешало и моим детям. Ежедневно, ежечасно нам приходилось отстаивать свое право на простое человеческое счастье. Но в самые трудные и, казалось бы, безнадежные дни своей жизни я не позволяла себе отчаиваться, каждый новый удар судьбы делал меня тверже", – писала она.Враги народаСемья Аббас-оглы переехала жить в Абхазию в середине XIX века. Дед писательницы Яхья Аббас-оглы – иранского происхождения – женился на девушке из Очамчыры по фамилии Авидзба.В 15 лет Адиле познакомилась с братом Сарии Лакоба, супруги Нестора Лакоба – Эмды Джих-оглы и вскоре вышла за него замуж, но супружеская жизнь оказалось недолгой. В 1938 году Эмды арестовали, спустя некоторое время "врагом народа" была объявлена и отправлена в ссылку и сама Адиле.16 лет женщина находилась в ссылке, после чего снова вернулась в Сухум. В 1956 году Верховный суд Абхазской АССР признал писательницу невиновной, а в 1957 году она окончила исторический факультет Сухумского госпединститута имени Горького.Выход книгиВ 2005 году вышла в свет книга "Не могу забыть". После побега из ссылки Адиле сразу попала к знаменитой артистке МХАТа, Народной артистке СССР Анастасии Зуевой. Когда женщина рассказала ей о своей судьбе, артистка сказала: "Диленька, как приедешь домой, пиши обо всем, что ты видела, где была, у тебя книга будет".Однажды во сне писательница пришла в дом к Нестору Лакоба. Об этом рассказала директор музея имени Нестора Лакоба Людмила Малия со слов Аббас-оглы."Приоткрылась дверь, и она увидела, что там сидела вся семья Нестора, Сария Лакоба подбежала к ней, обняла ее и сказала: "Ты, наконец, выполнила мою просьбу, рассказала людям всю правду, которую перенесла в тюрьме. Я тебе очень благодарна, верила, что ты это сделаешь, и теперь я спокойна". Этот сон давал ей силу и надежду, что на том свете и Сария, и все ее близкие благодарны ей за то, что она выпустила эту книгу", – сказала она.Об АдилеВ 2010 году о писательнице сняла документальный фильм режиссер Эсма Апсны. По ее словам, во время работы над фильмом Адели Аббас-оглы произвела на съемочную группу сильное впечатление – рядом с ней становилось стыдно и неловко за какие-то человеческие слабости."Ее судьба была очень трагична, но то, как достойно она себя вела, как не унывала – все это заряжало необъяснимой энергией. Энергетика этого человека светлая, мощная, большая. Пообщавшись с ней, я стала понимать, что все трудности, какие бы ни произошли в жизни, надо преодолевать достойно", – рассказывала она.Узнавала Эсма Апсны у Адиле Аббас-оглы и секрет ее долголетия."Главное – это уважение к старшим, – вспоминает режиссер. – Когда человека уважают, это продлевает ему жизнь. Когда же он чувствует себя ненужным, ему не хочется жить подсознательно. А сама Адиле ощущала себя носительницей определенной миссии. Она считала, что должна рассказать свою историю людям. И она выполнила свой долг", – говорила она.В 2022 году в Абхазском драмтеатре поставили спектакль "Сариа" о трагической судьбе Сарии Лакоба. Автор пьесы, драматург из Кабардино-Балкарии Зарина Канукова в интервью Sputnik рассказала об истории создания постановки. Все началось с того, что ее друг, актер Абхазского драмтеатра Сырбей Сангулия подарил ей книгу Адиле Аббас-оглы "Моя Абхазия, моя судьба" и настоял на их знакомстве с автором. На предложение о постановке Зарина Канукова ответила согласием, так как находилась под впечатлением от встречи с Адиле Аббас-оглы и ее книги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200115/Sudba-muzhestvennoy-zhenschiny-istoriya-Adile-Abbas-ogly--1029246109.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160402/1017685883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200115/Ryadom-s-ney-stanovilos-stydno-byt-slabym-rezhisser-ob-Adile-Abbas-ogly-1029244245.html

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