https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/politolog-rasskazal-v-chem-tsel-zapadnykh-stran-v-protivostoyanii-s-rossiey--1050833477.html

Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией

Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией

Sputnik Абхазия

Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik о смене риторики лидеров недружественных России стран. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T14:19+0300

2024-04-23T14:19+0300

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Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией Sputnik Абхазия Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией

"Посмотрите, как эволюционирует риторика западных стран, когда речь идет о целеполагании. В самом начале они говорили, что защищают мир, основанный на правилах, собственные ценности и демократию. В последней редакции уже напрямую звучит: "Мы защищаем доминирование США". Это главная цель, ради которой ведется противостояние с Россией", – сказал Сардарян.

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