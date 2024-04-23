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Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией
Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией
Sputnik Абхазия
Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik о смене риторики лидеров недружественных России стран. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T14:19+0300
2024-04-23T14:19+0300
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Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией
Sputnik Абхазия
Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией
"Посмотрите, как эволюционирует риторика западных стран, когда речь идет о целеполагании. В самом начале они говорили, что защищают мир, основанный на правилах, собственные ценности и демократию. В последней редакции уже напрямую звучит: "Мы защищаем доминирование США". Это главная цель, ради которой ведется противостояние с Россией", – сказал Сардарян.
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подкасты, европа, сша, россия, в мире, аудио
подкасты, европа, сша, россия, в мире, аудио
Политолог рассказал, в чем цель западных стран в противостоянии с Россией
Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik о смене риторики лидеров недружественных России стран.
"Посмотрите, как эволюционирует риторика западных стран, когда речь идет о целеполагании. В самом начале они говорили, что защищают мир, основанный на правилах, собственные ценности и демократию. В последней редакции уже напрямую звучит: "Мы защищаем доминирование США". Это главная цель, ради которой ведется противостояние с Россией", – сказал Сардарян.