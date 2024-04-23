https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/shoygu-rossiyskie-voyska-vladeyut-initsiativoy-po-vsey-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1050840729.html

Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения

Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения

Sputnik Абхазия

Заседание Коллегии Минобороны России прошло во вторник, 23 апреля. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

сергей шойгу

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны. Вашингтон намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму для недопущения краха ВСУ. При этом большая часть из них уйдет на финансирование ВПК США, заявил глава Минобороны России. Москва, соразмерно создаваемым Штатами и их союзниками угрозам, продолжит совершенствовать состав и структуру ВС, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, заключил Шойгу.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

спецоперация, сергей шойгу