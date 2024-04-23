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Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения
Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения
Sputnik Абхазия
Заседание Коллегии Минобороны России прошло во вторник, 23 апреля. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T15:18+0300
2024-04-23T15:18+0300
2024-04-23T15:27+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
сергей шойгу
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны. Вашингтон намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму для недопущения краха ВСУ. При этом большая часть из них уйдет на финансирование ВПК США, заявил глава Минобороны России. Москва, соразмерно создаваемым Штатами и их союзниками угрозам, продолжит совершенствовать состав и структуру ВС, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, заключил Шойгу.
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спецоперация, сергей шойгу
спецоперация, сергей шойгу
Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения
15:18 23.04.2024 (обновлено: 15:27 23.04.2024)
Заседание Коллегии Минобороны России прошло во вторник, 23 апреля.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.
По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.
Вашингтон намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму для недопущения краха ВСУ. При этом большая часть из них уйдет на финансирование ВПК США, заявил глава Минобороны России.
Москва, соразмерно создаваемым Штатами и их союзниками угрозам, продолжит совершенствовать состав и структуру ВС, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, заключил Шойгу.