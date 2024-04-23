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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/shoygu-rossiyskie-voyska-vladeyut-initsiativoy-po-vsey-linii-boevogo-soprikosnoveniya-1050840729.html
Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения
Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения
Sputnik Абхазия
Заседание Коллегии Минобороны России прошло во вторник, 23 апреля. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
сергей шойгу
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России. По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны. Вашингтон намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму для недопущения краха ВСУ. При этом большая часть из них уйдет на финансирование ВПК США, заявил глава Минобороны России. Москва, соразмерно создаваемым Штатами и их союзниками угрозам, продолжит совершенствовать состав и структуру ВС, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, заключил Шойгу.
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спецоперация, сергей шойгу
спецоперация, сергей шойгу

Шойгу: российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения

15:18 23.04.2024 (обновлено: 15:27 23.04.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Заседание Коллегии Минобороны России прошло во вторник, 23 апреля.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.
По его словам, высокий боевой потенциал российской армии позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны.
Вашингтон намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму для недопущения краха ВСУ. При этом большая часть из них уйдет на финансирование ВПК США, заявил глава Минобороны России.
Москва, соразмерно создаваемым Штатами и их союзниками угрозам, продолжит совершенствовать состав и структуру ВС, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники. Россия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, заключил Шойгу.
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