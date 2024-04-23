https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/takie-obstoyatelstva-o-vzaimodeystvii-rossiyskikh-i-abkhazskikh-medikov-v-reabilitatsii-1050837485.html
Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации
Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации
Sputnik Абхазия
Ректор Клиники медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор, академик Евгений Ачкасов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как... 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T10:18+0300
2024-04-23T10:18+0300
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Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации
В Сухуме проходит II Абхазский медицинский форум. В нем принимают участие российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии.В Сухум также прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На встрече с президентом Асланом Бжания он рассказал о помощи, которую оказывают российские коллеги Абхазии.По мнению академика Евгений Ачкасова, форум в Абхазии уникален в целом для региона, так как он собрал не только врачей, но и руководителей соответствующих ведомств."Здесь обсуждаются вопросы не только практического характера, но и стратегические вопросы взаимодействия. То, что форум открыл президент страны, подчеркивает приоритетное направление социальной политики государства в сторону охраны здоровья граждан Абхазии", – отметил Ачкасов.Профессор оценил уровень реабилитологии в Абхазии, рассказал, как взаимодействуют российские и абхазские медики в этой сфере.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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подкасты, такие обстоятельства, медицина, реабилитация, министерство здравоохранения рф, аудио
подкасты, такие обстоятельства, медицина, реабилитация, министерство здравоохранения рф, аудио
Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации
10:18 23.04.2024 (обновлено: 14:18 23.04.2024)
Ректор Клиники медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор, академик Евгений Ачкасов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как взаимодействуют российские и абхазские медики в вопросах реабилитации.
В Сухуме проходит II Абхазский медицинский форум. В нем принимают участие российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии.
В Сухум также прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На встрече с президентом Асланом Бжания он рассказал о помощи, которую оказывают российские коллеги Абхазии.
По мнению академика Евгений Ачкасова, форум в Абхазии уникален в целом для региона, так как он собрал не только врачей, но и руководителей соответствующих ведомств.
"Здесь обсуждаются вопросы не только практического характера, но и стратегические вопросы взаимодействия. То, что форум открыл президент страны, подчеркивает приоритетное направление социальной политики государства в сторону охраны здоровья граждан Абхазии", – отметил Ачкасов.
Профессор оценил уровень реабилитологии в Абхазии, рассказал, как взаимодействуют российские и абхазские медики в этой сфере.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.