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Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации

Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации

Sputnik Абхазия

Ректор Клиники медицинской реабилитации, доктор медицинских наук, профессор, академик Евгений Ачкасов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как... 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T10:18+0300

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Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: о взаимодействии российских и абхазских медиков в реабилитации

В Сухуме проходит II Абхазский медицинский форум. В нем принимают участие российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии.В Сухум также прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На встрече с президентом Асланом Бжания он рассказал о помощи, которую оказывают российские коллеги Абхазии.По мнению академика Евгений Ачкасова, форум в Абхазии уникален в целом для региона, так как он собрал не только врачей, но и руководителей соответствующих ведомств."Здесь обсуждаются вопросы не только практического характера, но и стратегические вопросы взаимодействия. То, что форум открыл президент страны, подчеркивает приоритетное направление социальной политики государства в сторону охраны здоровья граждан Абхазии", – отметил Ачкасов.Профессор оценил уровень реабилитологии в Абхазии, рассказал, как взаимодействуют российские и абхазские медики в этой сфере.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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