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Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов

Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов

Sputnik Абхазия

О том, какая работа ведется по легализации малых гостевых домов в Абхазии, как стимулировать предпринимателей зарегистрировать свой бизнес, в эфире радио... 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T17:13+0300

2024-04-23T17:13+0300

2024-04-23T17:13+0300

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Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов Sputnik Абхазия Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов

О том, какая работа ведется по легализации малых гостевых домов в Абхазии, как стимулировать предпринимателей зарегистрировать свой бизнес, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия и экономист, эксперт в сфере туризма Линда Ампар.Легализация малых гостевых домов – один из самых сложных процессов администрирования по налоговым платежам, так как много спорных вопросов возникает в процессе выявления таких объектов, к примеру, не всегда можно установить цель приезда человека в Абхазию, сказал Асландзия.По мнению Ампар, в первую очередь, чтобы малый бизнес не уходил в тень, необходимо его стимулировать, а существующую патентную систему нужно корректировать.Полную версию интервью слушайте в подкасте.

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