https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/turbaza-aslandziya-i-ampar-o-legalizatsii-malykh-gostevykh-domov-1050841355.html
Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов
Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов
Sputnik Абхазия
О том, какая работа ведется по легализации малых гостевых домов в Абхазии, как стимулировать предпринимателей зарегистрировать свой бизнес, в эфире радио... 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T17:13+0300
2024-04-23T17:13+0300
2024-04-23T17:13+0300
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Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов
Sputnik Абхазия
Турбаза: Асландзия и Ампар о легализации малых гостевых домов
О том, какая работа ведется по легализации малых гостевых домов в Абхазии, как стимулировать предпринимателей зарегистрировать свой бизнес, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия и экономист, эксперт в сфере туризма Линда Ампар.Легализация малых гостевых домов – один из самых сложных процессов администрирования по налоговым платежам, так как много спорных вопросов возникает в процессе выявления таких объектов, к примеру, не всегда можно установить цель приезда человека в Абхазию, сказал Асландзия.По мнению Ампар, в первую очередь, чтобы малый бизнес не уходил в тень, необходимо его стимулировать, а существующую патентную систему нужно корректировать.Полную версию интервью слушайте в подкасте.
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подкасты, туризм, турбаза, налоги, аудио
подкасты, туризм, турбаза, налоги, аудио
О том, какая работа ведется по легализации малых гостевых домов в Абхазии, как стимулировать предпринимателей зарегистрировать свой бизнес, в эфире радио Sputnik своим мнением поделились глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Алан Асландзия и экономист, эксперт в сфере туризма Линда Ампар.
Легализация малых гостевых домов – один из самых сложных процессов администрирования по налоговым платежам, так как много спорных вопросов возникает в процессе выявления таких объектов, к примеру, не всегда можно установить цель приезда человека в Абхазию, сказал Асландзия.
По мнению Ампар, в первую очередь, чтобы малый бизнес не уходил в тень, необходимо его стимулировать, а существующую патентную систему нужно корректировать.
Полную версию интервью слушайте в подкасте.