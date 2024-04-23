https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/v-abkhazii-nachalsya-vesenniy-prizyv-na-srochnuyu-sluzhbu-1050845813.html
В Абхазии начался весенний призыв на срочную службу
В Абхазии начался весенний призыв на срочную службу
Sputnik Абхазия
Весенняя призывная кампания продлится с 1 апреля по 30 июня. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T21:38+0300
2024-04-23T21:38+0300
2024-04-23T21:50+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Весенний призыв на срочную военную службу начался в Абхазии, сообщило Минобороны.В призывной кампании участвуют главы администраций городов и районов республики, МВД, Минздрав и Минпросвещения. Общее руководство осуществляет Минобороны. ⠀ Указ о призыве на военную службу и об увольнении призывников, срок службы которых истек, подписал президент Аслан Бжания. С 1 апреля по 30 июня 2024 года на военную службу призовут граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
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абхазия, сухум, министерство обороны абхазии, призыв
абхазия, сухум, министерство обороны абхазии, призыв
В Абхазии начался весенний призыв на срочную службу
21:38 23.04.2024 (обновлено: 21:50 23.04.2024)
Весенняя призывная кампания продлится с 1 апреля по 30 июня.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik.
Весенний призыв на срочную военную службу начался в Абхазии, сообщило
Минобороны.
В призывной кампании участвуют главы администраций городов и районов республики, МВД, Минздрав и Минпросвещения. Общее руководство осуществляет Минобороны. ⠀
Указ о призыве на военную службу и об увольнении призывников, срок службы которых истек, подписал президент Аслан Бжания.
С 1 апреля по 30 июня 2024 года на военную службу призовут граждан Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.