https://sputnik-abkhazia.ru/20240423/volonterskaya-programma-missiya-dobro-otkrylas-v-sukhume-1050838362.html

Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме

Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

В первый год программа работала в Сухуме, во второй – частично охватила Гудауту и Очамчыру. 23.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-23T11:46+0300

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россотрудничество в абхазии

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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме. ⠀Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год. В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг. ⠀"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.

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абхазия, сухум, россотрудничество в абхазии