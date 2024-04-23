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Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме
Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
В первый год программа работала в Сухуме, во второй – частично охватила Гудауту и Очамчыру. 23.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-23T11:46+0300
2024-04-23T11:46+0300
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СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме. ⠀Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год. В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг. ⠀"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.
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абхазия, сухум, россотрудничество в абхазии
абхазия, сухум, россотрудничество в абхазии
Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме
11:46 23.04.2024 (обновлено: 11:56 23.04.2024)
В первый год программа работала в Сухуме, во второй – частично охватила Гудауту и Очамчыру.
СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Волонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме. ⠀
Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год.
В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг. ⠀
"Прошлые миссии прошли очень успешно, потому что, как вы знаете, у нас проходили и практические мероприятия, в рамках которых мы изготавливали стельки для ребят, у которых были нарушения опорно-двигательного аппарата. Специалисты, в том числе из Министерства здравоохранения и Министерства просвещения, прошли практическую подготовку и реализуют полученный опыт у себя на рабочих местах", – рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов.
"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.