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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/aktsiya-biblionoch-proydet-25-aprelya-v-sukhume-1050873538.html
Акция "Библионочь" пройдет 25 апреля в Сухуме
Акция "Библионочь" пройдет 25 апреля в Сухуме
Sputnik Абхазия
Впервые акция "Библионочь" прошла в Абхазии в мае 2017 года и привлекла внимание сотен жителей и гостей республики. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир
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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социально-культурная акция "Библионочь" состоится в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 25 апреля. Мероприятие направлено на популяризацию культуры чтения, рассказала в интервью Sputnik заместитель директора библиотеки Амза Агрба.Гостей акции ждут: ⠀Кроме того, на каждом этаже Национальной библиотеки будут организованы книжные выставки, подчеркнула Амза Агрба. Акция в Национальной библиотеке начнется в 18:00 и продлится до 22:00-23:00. "Библионочь" — это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы.
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абхазия, сухум, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, библионочь
абхазия, сухум, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, библионочь

Акция "Библионочь" пройдет 25 апреля в Сухуме

21:15 24.04.2024
© Sputnik / Томас ТхайцукБиблионочь прошла в национальной библиотеки
Библионочь прошла в национальной библиотеки - Sputnik Абхазия, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Впервые акция "Библионочь" прошла в Абхазии в мае 2017 года и привлекла внимание сотен жителей и гостей республики.
СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социально-культурная акция "Библионочь" состоится в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 25 апреля. Мероприятие направлено на популяризацию культуры чтения, рассказала в интервью Sputnik заместитель директора библиотеки Амза Агрба.
Гостей акции ждут: ⠀
Буккроссинг (перекрестный обмен книгами - прим.) и викторина по абхазской поэзии на первом этаже. ⠀
Концерт с участием районных коллективов на втором этаже. ⠀
"Литературный квартирник" с молодыми поэтами и писателями на третьем этаже. ⠀
"Мир художественного слова" — площадка, посвященная 150-летию со дня рождения основателя абхазской литературы Дмитрия Гулиа, на четвертом.
Кроме того, на каждом этаже Национальной библиотеки будут организованы книжные выставки, подчеркнула Амза Агрба.
Акция в Национальной библиотеке начнется в 18:00 и продлится до 22:00-23:00.
"Библионочь" — это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы.
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