https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/aktsiya-biblionoch-proydet-25-aprelya-v-sukhume-1050873538.html

Акция "Библионочь" пройдет 25 апреля в Сухуме

Акция "Библионочь" пройдет 25 апреля в Сухуме

Sputnik Абхазия

Впервые акция "Библионочь" прошла в Абхазии в мае 2017 года и привлекла внимание сотен жителей и гостей республики. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

сухум

государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир

библионочь

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Социально-культурная акция "Библионочь" состоится в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир 25 апреля. Мероприятие направлено на популяризацию культуры чтения, рассказала в интервью Sputnik заместитель директора библиотеки Амза Агрба.Гостей акции ждут: ⠀Кроме того, на каждом этаже Национальной библиотеки будут организованы книжные выставки, подчеркнула Амза Агрба. Акция в Национальной библиотеке начнется в 18:00 и продлится до 22:00-23:00. "Библионочь" — это социально-культурная акция, посвященная чтению. В эту ночь библиотеки расширяют время и формат своей работы.

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абхазия, сухум, государственная национальная библиотека абхазии имени ивана папаскир, библионочь