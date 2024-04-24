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Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщила пресс-служба президента Абхазии. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщила пресс-служба президента Абхазии."Сегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века", – говорится в обращении главы государства. Президент подчеркнул, что позиция Абхазии остается последовательной – массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий. Аслан Бжания выразил искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу. Он пожелал стойкости духа, мира и процветания.
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Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида
12:13 24.04.2024 (обновлено: 13:52 24.04.2024) СУХУМ, 24 апр – Sputnik.
Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщила
пресс-служба президента Абхазии.
"Сегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века", – говорится в обращении главы государства.
Президент подчеркнул, что позиция Абхазии остается последовательной – массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий.
"Спасая свои жизни и жизни своих детей, многие армяне приехали в Абхазию, которая стала для них второй Родиной. Их потомки сегодня вносят посильный вклад в развитие абхазского государства", – сказал глава государства.
Аслан Бжания выразил искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу. Он пожелал стойкости духа, мира и процветания.