https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/aslan-bzhaniya-obratilsya-k-armyanskomu-narodu-v-den-pamyati-zhertv-genotsida-1050852290.html

Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида

Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщила пресс-служба президента Абхазии. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Аслан Бжания обратился к армянскому народу в День памяти жертв геноцида, сообщила пресс-служба президента Абхазии."Сегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века", – говорится в обращении главы государства. Президент подчеркнул, что позиция Абхазии остается последовательной – массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий. Аслан Бжания выразил искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу. Он пожелал стойкости духа, мира и процветания.

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