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Фильм "Мусор не бросать!", часть1
Фильм "Мусор не бросать!", часть1
Sputnik Абхазия
Площадь официальных свалок в Абхазии уже равна размерам города Пицунда. С каждой минутой мусора становится все больше. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T14:28+0300
2024-04-24T14:28+0300
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Площадь официальных свалок в Абхазии уже равна размерам города Пицунда. С каждой минутой мусора становится все больше.Как живут люди рядом с огромными кучами мусора? С чем не может смириться Народная артистка Абхазии Манана Шамба? И какую рыбу ловят в озере рядом с бывшей свалкой на Маяке?Ответы на эти вопросы — в фильме Sputnik "Мусор не бросать!".
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абхазия, мусор не бросать, видео, видео, мультимедиа
Фильм "Мусор не бросать!", часть1
14:28 24.04.2024 (обновлено: 14:29 24.04.2024)
Площадь официальных свалок в Абхазии уже равна размерам города Пицунда. С каждой минутой мусора становится все больше.
Как живут люди рядом с огромными кучами мусора? С чем не может смириться Народная артистка Абхазии Манана Шамба? И какую рыбу ловят в озере рядом с бывшей свалкой на Маяке?
Ответы на эти вопросы — в фильме Sputnik "Мусор не бросать!".