https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/film-musor-ne-brosat-chast1-1050860265.html

Фильм "Мусор не бросать!", часть1

Фильм "Мусор не бросать!", часть1

Sputnik Абхазия

Площадь официальных свалок в Абхазии уже равна размерам города Пицунда. С каждой минутой мусора становится все больше. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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Площадь официальных свалок в Абхазии уже равна размерам города Пицунда. С каждой минутой мусора становится все больше.Как живут люди рядом с огромными кучами мусора? С чем не может смириться Народная артистка Абхазии Манана Шамба? И какую рыбу ловят в озере рядом с бывшей свалкой на Маяке?Ответы на эти вопросы — в фильме Sputnik "Мусор не бросать!".

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