https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/kayun-ob-uchastii-abkhazii-v-programme-chitaem-blokadnuyu-knigu-ochen-tsenno-dlya-nas--1050857327.html

Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас

Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас

Sputnik Абхазия

Сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн в интервью радио Sputnik рассказала об участии Абхазии в просветительской программе... 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T14:44+0300

2024-04-24T14:44+0300

2024-04-24T15:56+0300

радио

подкасты

абхазия

россия

россотрудничество

россотрудничество в абхазии

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050861921_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_bf7515418abbbaabf54f4a5c032b99a4.jpg

Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас Sputnik Абхазия Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас

В Петербурге стартовала VII Просветительская программа для молодых соотечественников "Читаем блокадную книгу". Она посвящена 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Делегация из Абхазии принимает участие в этом мероприятии. Как отметила Наталья Каюн, почти ежегодно представительство Россотрудничества получает приглашение от комитета по внешним связям Санкт-Петербурга принять участие в такого рода мероприятиях."В этом году отмечается 80 лет со дня снятия блокады. И это приглашение очень ценно для Абхазии, потому что всего 14 стран получили такое приглашение. Из 14 стран участие принимают 36 человек – это учащиеся школ", – отметила Каюн. В делегации Абхазии из Сухума двое учащихся и один руководитель. Подробности слушайте в подкасте.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, россотрудничество, россотрудничество в абхазии, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война, аудио