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Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас
Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас
Sputnik Абхазия
Сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн в интервью радио Sputnik рассказала об участии Абхазии в просветительской программе... 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T14:44+0300
2024-04-24T14:44+0300
2024-04-24T15:56+0300
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Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас
Sputnik Абхазия
Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас
В Петербурге стартовала VII Просветительская программа для молодых соотечественников "Читаем блокадную книгу". Она посвящена 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Делегация из Абхазии принимает участие в этом мероприятии. Как отметила Наталья Каюн, почти ежегодно представительство Россотрудничества получает приглашение от комитета по внешним связям Санкт-Петербурга принять участие в такого рода мероприятиях."В этом году отмечается 80 лет со дня снятия блокады. И это приглашение очень ценно для Абхазии, потому что всего 14 стран получили такое приглашение. Из 14 стран участие принимают 36 человек – это учащиеся школ", – отметила Каюн. В делегации Абхазии из Сухума двое учащихся и один руководитель. Подробности слушайте в подкасте.
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Каюн об участии Абхазии в программе "Читаем блокадную книгу": очень ценно для нас
14:44 24.04.2024 (обновлено: 15:56 24.04.2024)
Сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн в интервью радио Sputnik рассказала об участии Абхазии в просветительской программе "Читаем блокадную книгу" в Санкт-Петербурге.
В Петербурге стартовала VII Просветительская программа для молодых соотечественников "Читаем блокадную книгу". Она посвящена 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Делегация из Абхазии принимает участие в этом мероприятии.
Как отметила Наталья Каюн, почти ежегодно представительство Россотрудничества получает приглашение от комитета по внешним связям Санкт-Петербурга принять участие в такого рода мероприятиях.
"В этом году отмечается 80 лет со дня снятия блокады. И это приглашение очень ценно для Абхазии, потому что всего 14 стран получили такое приглашение. Из 14 стран участие принимают 36 человек – это учащиеся школ", – отметила Каюн.
В делегации Абхазии из Сухума двое учащихся и один руководитель.
Подробности слушайте в подкасте
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