https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/rossiyskie-sistemy-pvo-sbili-299-ukrainskikh-bespilotnikov-za-sutki-1050873182.html

Российские системы ПВО сбили 299 украинских беспилотников за сутки

Российские системы ПВО сбили 299 украинских беспилотников за сутки

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Российскими средствами ПВО за сутки сбито 299 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T21:00+0300

2024-04-24T21:00+0300

2024-04-24T21:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Российскими средствами ПВО за сутки сбито 299 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.Кроме того, противовоздушная оборона перехватила девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, поражены цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, живая сила и военная техника в 117 районах. ️Всего с начала спецоперации уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 22932 беспилотника, 509 зенитных ракетных комплексов, 15827 танков и других боевых бронированных машин, 1271 боевая машина реактивных систем залпового огня, 9081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 21274 единицы специальной военной автомобильной техники.

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спецоперация