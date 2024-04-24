https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/takie-obstoyatelstva-grigoreva-o-volonterskoy-programme-missiya-dobro-v-abkhazii-1050843959.html

Такие обстоятельства: Григорьева о волонтерской программе "Миссия Добро" в Абхазии

Такие обстоятельства: Григорьева о волонтерской программе "Миссия Добро" в Абхазии

Sputnik Абхазия

О том, как проходит Международная волонтерская программа "Миссия Добро" в Абхазии, какой эффект от нее ожидают, в эфире радио Sputnik рассказала профессор... 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T11:51+0300

2024-04-24T11:51+0300

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Такие обстоятельства: Григорьева о волонтерской программе "Миссия Добро" в Абхазии Sputnik Абхазия Такие обстоятельства: Григорьева о волонтерской программе "Миссия Добро" в Абхазии

С 22 апреля по 4 мая в Абхазии представительство Россотрудничества совместно с Московским государственным институтом культуры (МГИК) и Ассоциацией волонтерских центров реализует международную волонтерскую программу "Миссия Добро". Целью проекта является укрепление абхазо-российской связи в области культуры и образования. Миссия проходит в Абхазии уже третий год. В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг. Проект призван помочь и детям с ограниченными возможностями здоровья.Взаимодействие абхазских и российских студентов проходит очень интересно, в доброжелательной атмосфере, заметила профессор, доктор культурологии, Почетный работник высшего профессионального образования России Елена Григорьева в эфире радио Sputnik."Наша миссия – показать не только Институт культуры, мы представляем саму Россию с традициями, обычаями, танцами, песнями и так далее. Надо сказать, что у нас в команде ребята из Сухума, наши студенты. Очень приятно было видеть вашим студентам, что у нас учатся ребята из вашего города", – сказала Григорьева.Она выразила надежду на то, что удастся завязать контакты с молодежью и работниками культуры Абхазии для проведения совместных международных проектов."Мне кажется, это очень важно для наших двусторонних отношений, потому что мы добрососедские государства. В той ситуации, которая сейчас происходит в мире вокруг, надо просто поддерживать друг друга, развивать эти отношения", – заметила Григорьева.Полная версия беседы в аудиофайле.

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