https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/trofeynyy-tank-leopard-pokazhut-na-vystavke-v-moskve-1050849871.html
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
Sputnik Абхазия
Выставка трофейной техники откроется на Поклонной горе 1 мая. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T11:18+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Немецкий танк Leopard, захваченный в зоне СВО, покажут на выставке на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило Минобороны России. На выставке представят более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
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спецоперация, министерство обороны рф
спецоперация, министерство обороны рф
Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве
11:18 24.04.2024 (обновлено: 11:21 24.04.2024)
Выставка трофейной техники откроется на Поклонной горе 1 мая.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Немецкий танк Leopard, захваченный в зоне СВО, покажут на выставке на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило Минобороны России.
"Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе", – говорится в сообщении.
На выставке представят более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.