https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/trofeynyy-tank-leopard-pokazhut-na-vystavke-v-moskve-1050849871.html

Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве

Трофейный танк Leopard покажут на выставке в Москве

Sputnik Абхазия

Выставка трофейной техники откроется на Поклонной горе 1 мая. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

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военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

министерство обороны рф

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Немецкий танк Leopard, захваченный в зоне СВО, покажут на выставке на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщило Минобороны России. На выставке представят более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

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Sputnik Абхазия

спецоперация, министерство обороны рф