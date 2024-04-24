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Выставка к юбилею газеты "Апсны" открылась в Сухуме
Выставка к юбилею газеты "Апсны" открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
"Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. 24.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-24T17:08+0300
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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная 105-летию газеты "Апсны", открылась в Сухуме. Она проходит в преддверии торжественного вечера, посвященного этой юбилейной дате. На выставке собраны материалы, относящиеся к различным периодам истории газеты – с момента ее появления и до современных. "Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. Первый номер вышел 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Издание выходило в течение двух лет, за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название.
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абхазия, сухум
Выставка к юбилею газеты "Апсны" открылась в Сухуме
17:08 24.04.2024 (обновлено: 17:33 24.04.2024)
"Аԥсны" – первая газета на абхазском языке.
СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная 105-летию газеты "Апсны", открылась в Сухуме. Она проходит в преддверии торжественного вечера, посвященного этой юбилейной дате.
На выставке собраны материалы, относящиеся к различным периодам истории газеты – с момента ее появления и до современных.
"Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. Первый номер вышел 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.
Издание выходило в течение двух лет, за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название.