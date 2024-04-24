https://sputnik-abkhazia.ru/20240424/vystavka-k-yubileyu-gazety-apsny-otkrylas-v-sukhume-1050869850.html

Выставка к юбилею газеты "Апсны" открылась в Сухуме

Выставка к юбилею газеты "Апсны" открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. 24.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-24T17:08+0300

2024-04-24T17:08+0300

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в абхазии

абхазия

сухум

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СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка, посвященная 105-летию газеты "Апсны", открылась в Сухуме. Она проходит в преддверии торжественного вечера, посвященного этой юбилейной дате. На выставке собраны материалы, относящиеся к различным периодам истории газеты – с момента ее появления и до современных. "Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. Первый номер вышел 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Издание выходило в течение двух лет, за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название.

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