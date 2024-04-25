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Хашиг назвал недопустимыми действия депутата Парламента
Хашиг назвал недопустимыми действия депутата Парламента
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Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 25 апреля. 25.04.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг назвал недопустимыми действия депутата Астамура Герхелия, выхватившего телефон у журналиста Изиды Чания во время съемки сессии Парламента. Хашиг выразил надежду на то, что этот случай будет единичным и не повторится в дальнейшем.
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абхазия, новости
Хашиг назвал недопустимыми действия депутата Парламента
Сессия Народного Собрания Абхазии прошла в Сухуме в четверг, 25 апреля.
СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг назвал недопустимыми действия депутата Астамура Герхелия, выхватившего телефон у журналиста Изиды Чания во время съемки сессии Парламента.
"Убежден в том, что, независимо от своего личного отношения к происходящим событиям, никто не вправе вмешиваться и, тем более, препятствовать исполнению журналистом и оператором своих профессиональных обязанностей", — говорится в заявлении председателя СЖА.
Хашиг выразил надежду на то, что этот случай будет единичным и не повторится в дальнейшем.