https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/lastochka-sovershila-testovyy-reys-v-sukhum-1050882662.html

"Ласточка" совершила тестовый рейс в Сухум

"Ласточка" совершила тестовый рейс в Сухум

Sputnik Абхазия

В прошлом году "Ласточка" совершала регулярные рейсы по маршруту Сочи – Гагра. 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T15:46+0300

2024-04-25T15:46+0300

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СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российский турпоезд "Ласточка" совершил тестовый рейс в Сухум.По словам гендиректора "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава, проезд выявил проблемы, которые железнодорожникам предстоит решить. По его словам, основная проблема – габариты "Ласточки", которые превышают размеры обычных поездов. После того как недостатки будут устранены, будет запланирован еще один тестовый рейс.Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул, что запуск "Ласточки" до Сухума имеет большое значение. "Сегодняшний рейс целью своей преследует детальное техническое обследование полотна, инфраструктуры железнодорожной, для того чтобы определить, насколько быстро можно наладить постоянное сообщение с Сухумом", – отметил Нанба. Он добавил, что специалисты РЖД определили все моменты, которые необходимо исправить, и все выявленные неточности технически возможно исправить в ближайшее время.

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