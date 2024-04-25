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Новые связи и договоренности: чем завершился Абхазский медицинский форум
Новые связи и договоренности: чем завершился Абхазский медицинский форум
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Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал об итогах второго медицинского форума, который прошел в Сухуме. 25.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-25T14:32+0300
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II Абхазский медицинский форум объединил многих специалистов на одной площадке, в республику приехали врачи с большим опытом, сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба. Причем врачи не только выступали на конференциях, но и принимали пациентов. "В Республиканской больнице, в детском реабилитационном центре проконсультировали пациентов, осмотрели их. У каждого в среднем было от пяти до семи пациентов, у кого-то 10-12 человек", - отметил он. Бутба также рассказал о планах Минздрава по совершенствованию квалификации главврачей в организационно-управленческой сфере, а также о кадровом дефиците в курортный сезон. Подробнее смотрите в нашем видео.
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абхазия, минздрав абхазии, новости, видео
Новые связи и договоренности: чем завершился Абхазский медицинский форум
14:32 25.04.2024 (обновлено: 22:32 25.04.2024)
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в интервью радио Sputnik рассказал об итогах второго медицинского форума, который прошел в Сухуме.
II Абхазский медицинский форум объединил многих специалистов на одной площадке, в республику приехали врачи с большим опытом, сказал министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
Причем врачи не только выступали на конференциях, но и принимали пациентов.
"В Республиканской больнице, в детском реабилитационном центре проконсультировали пациентов, осмотрели их. У каждого в среднем было от пяти до семи пациентов, у кого-то 10-12 человек", - отметил он.
Бутба также рассказал о планах Минздрава по совершенствованию квалификации главврачей в организационно-управленческой сфере, а также о кадровом дефиците в курортный сезон.
Подробнее смотрите в нашем видео.