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Посредник: Бутба о результатах II Абхазского медицинского форума

Посредник: Бутба о результатах II Абхазского медицинского форума

Sputnik Абхазия

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба в программе "Посредник" на радио Sputnik. 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T10:07+0300

2024-04-25T10:07+0300

2024-04-25T10:07+0300

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Посредник: Будба о результатах Второго абхазского медицинского форума Sputnik Абхазия Посредник: Будба о результатах Второго абхазского медицинского форума

22-23 апреля в Сухуме проходил II Абхазский медицинский форум, в котором приняли участие российские специалисты, представители Приднестровья и Южной Осетии. О том, насколько полезным оказался обмен опытом и знаниями между медицинским сообществом разных стран, как форум скажется на дальнейшем развитии абхазской медицины, в эфире радио Sputnik рассказал глава Минздрава Абхазии Эдуард Бутба. Как отметил министр, на одной площадке собрались четыре министра здравоохранения дружественных стран – России, Южной Осетии, ПМР и Абхазии. "Впервые в истории современной Абхазии четыре министра здравоохранения встретились на одной площадке медицинской тематики, и это площадка Республики Абхазия... Абхазский медицинский форум – это площадка, которая объединяет людей, хочу, чтобы это было знаковым событием. Был большой десант российских ученых, великих ученых – академиков, членов-корреспондентов, профессоров, просто врачей, которые искренне с большим уважением относятся к Абхазии, приехали и помогли нашим пациентам", – рассказал Бутба. Слушайте подкаст.

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