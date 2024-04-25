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Проекты, инициативы, споры: заседание Парламента Абхазии

Проекты, инициативы, споры: заседание Парламента Абхазии

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Заседание сессии Парламента Абхазии состоялось в четверг, 25 апреля. 25.04.2024, Sputnik Абхазия

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На повестке заседания было семь основных вопросов, а также пункт "разное". Среди наиболее обсуждаемых был проект закона об отчислениях в республиканский бюджет части средств от продажи билетов в Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру. Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от каждого объекта будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме. Также Парламент Абхазии ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Изменения во втором и окончательном чтении были внесены в КоАП. Эти нарушения будут караться штрафом до 1000 МРОТ. Не набрал необходимого числа голосов законопроект, ужесточающий наказания за клевету. Он предусматривал не только штрафы, но и реальные сроки лишения свободы.Подробнее о том, за какие проекты проголосовали депутаты, а какие, на их взгляд, не требует принятия, смотрите в видео Sputnik.

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