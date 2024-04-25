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Русское оружие: космический "Прометей" опережает время

Русское оружие: космический "Прометей" опережает время

Sputnik Абхазия

Новое поколение зенитных ракетных систем (ЗРС) С-500 "Прометей" отражает высокую скорость технологического совершенствования систем ПВО-ПРО в России, которая... 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T12:38+0300

2024-04-25T12:38+0300

2024-04-25T22:38+0300

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о поступлении в войска ЗРС С-500 "Прометей" нового поколения, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Кроме С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У", российские войска получают две новые специализированные модификации С-500 – дальнего действия и противоракетной обороны.Универсальный "Прометей" дальнего действия запущен в серийное производство и принят на вооружение в 2022 году. Зенитная ракетная система С-500 считается основой национальной системы защиты от воздушно-космического нападения. И постоянно совершенствуется не из любви к искусству, а "соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками". Этим же объясняются кратное увеличение выпуска других, наиболее востребованных образцов вооружения ПВО, изменения в составе и структуре ВС России.Известные характеристики ЗРС С-500 позволяют считать ее недосягаемой для ближайшего и единственного конкурента – американской системы THAAD(Terminal High Altitude Area Defense), предназначенной для заатмосферного поражения баллистических ракет средней дальности. Запад серьезно тревожат темпы модернизации, растущее доминирование ВС России на украинском ТВД, и особенная угроза для НАТО – С-500. Крупнейший информационный ресурс Китая Sohu выражают неподдельный восторг боевой эффективностью "Прометеев": "24 истребителя ВСУ были уничтожены мгновенно!".Каждая пусковая установка С-500 состоит из четырех ракет класса "земля-воздух" 40Н6М большой дальности или двух заатмосферных перехватчиков 77Н6 дальностью до 600 км. Высота поражения – до 250 км, а космическое пространство начинается на отметке 118 км. Несколько специализированных систем РЛС позволяют "Прометею" обнаруживать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2000 км. Система управления ракеты 40Н6 может работать в полуактивном и полностью активном режимах, то есть способна переключаться на самостоятельный поиск и автономное наведение. Вероятность поражения цели – 95 процентов. На сегодня это единственное в мире средство перехвата гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью до 7 км/сек. или 25000 км/час.Особенности боевого примененияСпособность перехватывать цели в ближнем космосе можно считать самой яркой чертой ЗРС С-500. Чего стоят только невероятные заатмосферные ракеты 77Н6 с обычной и ядерной боевой частью. И все же, "Прометей" – универсальное, дифференцированное средство уничтожения всего, что летает: баллистических и аэродинамических целей, включая баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Уникальный радар дальнего обнаружения 60К6 и умные ракеты позволяют ЗРС С-500 эффективно обнаруживать, просчитывать траекторию, уничтожать любые существующие и перспективные цели, не говоря уже о "невидимках" F-22 Raptor, F-35 Lightning II и Northrop B-2 Spirit производства США. По данным американского журнала Millitary Watch, "Прометей" может просто лишить самолеты ВВС США топлива, связи и навигации.Интегрированный в единую систему "Прометей" усиливает защиту российского воздушного пространства на дальних рубежах до 600 км. Ближние зоны эшелонированной ПВО "уплотняют" системы С-400 "Триумф" (до 400 км), С-350 "Витязь" (до 200 км), комплексы средней дальности "Бук-М3" (до 45 км), ЗРК малой дальности "Тор-М2" (до 30 км). Особняком держится универсальный мобильный ЗРПК "Панцирь-СМ" с дальностью поражения целей до 40 км. Российская система ПВО-ПРО постоянно обновляется и совершенствуется. В рамках госпрограммы вооружения до 2025 года запланирована закупка пяти бригадных комплектов С-500, которые объединяются с системой ПРО А-135 в Центральной России.При всех невероятных достоинствах, "Прометей" – не предел технологических возможностей российского ОПК. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее рассказал о разработке системы С-550, которая отличается от С-500 большей дальностью обнаружения и поражения "любых целей". И станет первой в мире специализированной мобильной системой противоракетной и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.Совершенствование российской ПВО-ПРО позволяет надежно прикрывать наиболее важные объекты системы управления, стратегических ядерных сил и группировки войск в зоне СВО. Статистика Минобороны РФ подтверждает высочайшую эффективность российских средств ПВО – с начала специальной военной операции на Украине уничтожены: 592 самолета, 270 вертолетов, более 1000 зенитных, управляемых, противорадиолокационных и тактических баллистических ракет, 6000 реактивных снарядов (включая HIMARS и Vampire), 22000 дронов противника.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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