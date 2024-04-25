https://sputnik-abkhazia.ru/20240425/vzaimnyy-interes-markedonov-o-sozdanii-shkoly-mgimo-v-agu-1050879918.html
Взаимный интерес: Маркедонов о создании школы МГИМО в АГУ
Взаимный интерес: Маркедонов о создании школы МГИМО в АГУ
Sputnik Абхазия
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik... 25.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-25T14:31+0300
2024-04-25T14:31+0300
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Взаимный интерес: Маркедонов
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: Маркедонов
В Абхазском государственном университете будет создана школа МГИМО. Об этом заявил ректор АГУ, академик Алеко Гварамия на встрече профессорско-преподавательского состава и студентов с российским политологом, ведущим научным сотрудником Центра евроатлантической безопасности и Института международных исследований, членом Союза журналистов России, главным редактором журнала "Международная аналитика", доцентом кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, кандидатом исторических наук Сергеем Маркедоновым. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Маркедонов раскрыл детали, как велась работа над этой инициативой. "Большую роль сыграл МИД Абхазии и лично министр Инал Ардзинба, который много занимался именно общением именно с руководством МГИМО и Анатолием Торкуновым. Приятно, что ректор назвал меня в чилсе первых, кто мог бы прочитать лекции. Приглашение я весьма лестно оцениваю, потому что я за Абхазией слежу уже не первый год, как и за университетом. Я помню университет еще в таком состоянии, когда, что называется, ветер в окнах гулял, были классы в весьма неприглядном состоянии. Сейчас понятно, что университет не выглядит, как МГУ или МГИМО, но много сделано", – сказал Маркедонов. Образование и общение эксперт назвал важнейшими направлениями России в Черноморском регионе, в частности, в Абхазии. Слушайте подкаст.
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Взаимный интерес: Маркедонов о создании школы МГИМО в АГУ
14:31 25.04.2024 (обновлено: 14:32 25.04.2024)
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik Абхазия.
В Абхазском государственном университете будет создана школа МГИМО. Об этом заявил ректор АГУ, академик Алеко Гварамия на встрече профессорско-преподавательского состава и студентов с российским политологом, ведущим научным сотрудником Центра евроатлантической безопасности и Института международных исследований, членом Союза журналистов России, главным редактором журнала "Международная аналитика", доцентом кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, кандидатом исторических наук Сергеем Маркедоновым.
В эфире радио Sputnik политолог Сергей Маркедонов раскрыл детали, как велась работа над этой инициативой.
"Большую роль сыграл МИД Абхазии и лично министр Инал Ардзинба, который много занимался именно общением именно с руководством МГИМО и Анатолием Торкуновым. Приятно, что ректор назвал меня в чилсе первых, кто мог бы прочитать лекции. Приглашение я весьма лестно оцениваю, потому что я за Абхазией слежу уже не первый год, как и за университетом. Я помню университет еще в таком состоянии, когда, что называется, ветер в окнах гулял, были классы в весьма неприглядном состоянии. Сейчас понятно, что университет не выглядит, как МГУ или МГИМО, но много сделано", – сказал Маркедонов.
Образование и общение эксперт назвал важнейшими направлениями России в Черноморском регионе, в частности, в Абхазии.