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Взаимный интерес: Маркедонов о создании школы МГИМО в АГУ

Взаимный интерес: Маркедонов о создании школы МГИМО в АГУ

Sputnik Абхазия

Ведущий научный сотрудник Института международных исследований, главный редактор журнала "Международная аналитика" Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik... 25.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-25T14:31+0300

2024-04-25T14:31+0300

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Взаимный интерес: Маркедонов Sputnik Абхазия Взаимный интерес: Маркедонов

В Абхазском государственном университете будет создана школа МГИМО. Об этом заявил ректор АГУ, академик Алеко Гварамия на встрече профессорско-преподавательского состава и студентов с российским политологом, ведущим научным сотрудником Центра евроатлантической безопасности и Института международных исследований, членом Союза журналистов России, главным редактором журнала "Международная аналитика", доцентом кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, кандидатом исторических наук Сергеем Маркедоновым. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Маркедонов раскрыл детали, как велась работа над этой инициативой. "Большую роль сыграл МИД Абхазии и лично министр Инал Ардзинба, который много занимался именно общением именно с руководством МГИМО и Анатолием Торкуновым. Приятно, что ректор назвал меня в чилсе первых, кто мог бы прочитать лекции. Приглашение я весьма лестно оцениваю, потому что я за Абхазией слежу уже не первый год, как и за университетом. Я помню университет еще в таком состоянии, когда, что называется, ветер в окнах гулял, были классы в весьма неприглядном состоянии. Сейчас понятно, что университет не выглядит, как МГУ или МГИМО, но много сделано", – сказал Маркедонов. Образование и общение эксперт назвал важнейшими направлениями России в Черноморском регионе, в частности, в Абхазии. Слушайте подкаст.

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