https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/eytsikashow-kak-v-abkhazii-planiruyut-zavirusit-natsionalnye-tantsy-1050898932.html

Eytsiкәashow: как в Абхазии планируют "завирусить" национальные танцы

Eytsiкәashow: как в Абхазии планируют "завирусить" национальные танцы

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция авторов танцевального проекта "Eytsiкәashow" состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия в пятницу, 26 апреля. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T21:25+0300

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пресс-центр

абхазия

видео

мультимедиа

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Первый отчетный концерт танцевального проекта "Eytsikәashow" пройдет в Абхазской госфилармонии 2 мая. 14 пар танцоров будут бороться за первое место и главный приз – 450 000 рублей. Автор проекта, режиссер Тимур Квеквескири считает, что главная цель шоу – популяризация национальных танцев среди молодежи. Танцоры будут бороться за победу в командах двух наставников – артиста госансамблей "Шаратын" и "Кавказ" Дениса Инапшба и артиста "Кавказа" Аслана Багапш. На суд жюри будут представлены абхазские танцы, в том числе стилизованные, и танцы народов Северного Кавказа в классическом виде. Оценивать участников "Eytsikэashow" будут руководители "Шаратын" и "Кавказа" Руслан Бебия и Арвелод Тарба, а также руководитель Госансамбля песни и танца Валерий Тания. К ним присоединятся приглашенный гость с Северного Кавказа, представитель Минкульта и именитые танцоры республики. Спосоры проекта – мобильный оператор "Аквафон", Министерство культуры Абхазии, АГТРК, Госкомитет по репатриации. Sputnik Абхазия – информационный партнер шоу.Подробнее о проекте можно узнать из видео Sputnik.

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