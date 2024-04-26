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Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону
Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону
Sputnik Абхазия
Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T10:30+0300
2024-04-26T10:30+0300
2024-04-26T10:30+0300
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Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону
Sputnik Абхазия
Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону
Вардания рассказал, насколько курортный город Пицунда готов к началу туристического сезона. "Первоочередной задачей является обеспечение безопасности гостей города, жителей города, чтобы отдых проходил на хорошем уровне. Наши работы по благоустройству подходят к завершению. Мы кладем тротуарную плитку на двух центральных улицах. Были освещены темные районы города, которые не освещались с советских времен", –сообщил Вардания. Он также рассказал о том, что в администрации существует рабочая группа, которая контролирует выносную торговлю. Подробности слушайте в подкасте.
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подкасты, абхазия, главный четверг, пицунда, аудио
подкасты, абхазия, главный четверг, пицунда, аудио
Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону
Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания в программе "Главный четверг" на радио Sputnik.
Вардания рассказал, насколько курортный город Пицунда готов к началу туристического сезона.
"Первоочередной задачей является обеспечение безопасности гостей города, жителей города, чтобы отдых проходил на хорошем уровне. Наши работы по благоустройству подходят к завершению. Мы кладем тротуарную плитку на двух центральных улицах. Были освещены темные районы города, которые не освещались с советских времен", –сообщил Вардания.
Он также рассказал о том, что в администрации существует рабочая группа, которая контролирует выносную торговлю.
Подробности слушайте в подкасте.