https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/glavnyy-chetverg-vardaniya-o-gotovnosti-pitsundy-k-letnemu-tursezonu---1050879478.html

Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону

Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону

Sputnik Абхазия

Первый заместитель главы администрации города Пицунда Даут Вардания в программе "Главный четверг" на радио Sputnik. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T10:30+0300

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Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону Sputnik Абхазия Главный четверг: Вардания о готовности Пицунды к летнему турсезону

Вардания рассказал, насколько курортный город Пицунда готов к началу туристического сезона. "Первоочередной задачей является обеспечение безопасности гостей города, жителей города, чтобы отдых проходил на хорошем уровне. Наши работы по благоустройству подходят к завершению. Мы кладем тротуарную плитку на двух центральных улицах. Были освещены темные районы города, которые не освещались с советских времен", –сообщил Вардания. Он также рассказал о том, что в администрации существует рабочая группа, которая контролирует выносную торговлю. Подробности слушайте в подкасте.

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