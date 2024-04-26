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Халваш рассказал о главных законопроектах, принятых депутатами Парламента

Халваш рассказал о главных законопроектах, принятых депутатами Парламента

Sputnik Абхазия

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш в эфире радио Sputnik оценил работу депутатов на прошедшей сессии... 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T14:45+0300

2024-04-26T14:45+0300

2024-04-26T14:45+0300

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Халваш рассказал о главных законопроектах приняты депутатами Парламента Sputnik Абхазия Халваш рассказал о главных законопроектах приняты депутатами Парламента

На повестке заседания было семь основных вопросов.Среди наиболее обсуждаемых был проект закона об отчислениях в республиканский бюджет части средств от продажи билетов в Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру. Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от каждого билета объектов будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме.По словам депутата Халваш, это было сделано с целью поддержки районов."Несмотря на то, что было мнение, что объекты сами нуждаются в ремонте и необходимо вкладывать средства в них, так как это наиболее посещаемые туристами места, законопроект был поддержан депутатами. Недавно проводилась экологическая проверка на Рице, были даны соответствующие предписания по организации канализации и других очистных сооружений. Есть огромное количество проблем на самих объектак", – рассказал Халваш.Также Парламент Абхазии ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Изменения во втором и окончательном чтении были внесены в КоАП. Эти нарушения будут караться штрафом до 1000 МРОТ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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