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Халваш рассказал о главных законопроектах, принятых депутатами Парламента
Халваш рассказал о главных законопроектах, принятых депутатами Парламента
Sputnik Абхазия
Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш в эфире радио Sputnik оценил работу депутатов на прошедшей сессии... 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T14:45+0300
2024-04-26T14:45+0300
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Халваш рассказал о главных законопроектах приняты депутатами Парламента
Sputnik Абхазия
Халваш рассказал о главных законопроектах приняты депутатами Парламента
На повестке заседания было семь основных вопросов.Среди наиболее обсуждаемых был проект закона об отчислениях в республиканский бюджет части средств от продажи билетов в Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру. Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от каждого билета объектов будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме.По словам депутата Халваш, это было сделано с целью поддержки районов."Несмотря на то, что было мнение, что объекты сами нуждаются в ремонте и необходимо вкладывать средства в них, так как это наиболее посещаемые туристами места, законопроект был поддержан депутатами. Недавно проводилась экологическая проверка на Рице, были даны соответствующие предписания по организации канализации и других очистных сооружений. Есть огромное количество проблем на самих объектак", – рассказал Халваш.Также Парламент Абхазии ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Изменения во втором и окончательном чтении были внесены в КоАП. Эти нарушения будут караться штрафом до 1000 МРОТ.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, парламент, парламент абхазии, законы, аудио
подкасты, парламент, парламент абхазии, законы, аудио
Халваш рассказал о главных законопроектах, принятых депутатами Парламента
Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш в эфире радио Sputnik оценил работу депутатов на прошедшей сессии, прокомментировал главные законопроекты, которые были приняты депутатами.
На повестке заседания было семь основных вопросов.
Среди наиболее обсуждаемых был проект закона об отчислениях в республиканский бюджет части средств от продажи билетов в Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонскую пещеру. Новый проект закона, принятый депутатами 25 апреля, предусматривает, что отчисления в размере 250 рублей от каждого билета объектов будут направляться в республиканский бюджет в полном объеме.
По словам депутата Халваш, это было сделано с целью поддержки районов.
"Несмотря на то, что было мнение, что объекты сами нуждаются в ремонте и необходимо вкладывать средства в них, так как это наиболее посещаемые туристами места, законопроект был поддержан депутатами. Недавно проводилась экологическая проверка на Рице, были даны соответствующие предписания по организации канализации и других очистных сооружений. Есть огромное количество проблем на самих объектак", – рассказал Халваш.
Также Парламент Абхазии ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию. Изменения во втором и окончательном чтении были внесены в КоАП. Эти нарушения будут караться штрафом до 1000 МРОТ.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.