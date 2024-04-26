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Плавание, велопробег и бег: каким будет "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon"

Плавание, велопробег и бег: каким будет "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon"

Sputnik Абхазия

Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T18:41+0300

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Экстремальный триатлон "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon" состоится 12 октября 2024 года в Абхазии, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации триатлона Борис Барциц. "Буквально полгода назад, Антон Харченко (директор гонки - прим.) приехал в Абхазию, изучил республику, поездил, и у него родилась идея о том, чтобы провести здесь экстремальный триатлон. Такая же мечта была и у меня. После нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное", - подчеркнул он. Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра. Директор гонки Антон Харченко, в свою очередь, рассказал, что название соревнований родилось после того, как он познакомился с абхазским эпосом. Участников экстремального триатлона по храбрости и выносливости можно сравнить со знаменитыми нартами, заметил Харченко.

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