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Плавание, велопробег и бег: каким будет "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon"
Плавание, велопробег и бег: каким будет "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon"
Sputnik Абхазия
Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T18:41+0300
2024-04-26T18:41+0300
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Экстремальный триатлон "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon" состоится 12 октября 2024 года в Абхазии, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации триатлона Борис Барциц. "Буквально полгода назад, Антон Харченко (директор гонки - прим.) приехал в Абхазию, изучил республику, поездил, и у него родилась идея о том, чтобы провести здесь экстремальный триатлон. Такая же мечта была и у меня. После нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное", - подчеркнул он. Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра. Директор гонки Антон Харченко, в свою очередь, рассказал, что название соревнований родилось после того, как он познакомился с абхазским эпосом. Участников экстремального триатлона по храбрости и выносливости можно сравнить со знаменитыми нартами, заметил Харченко.
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абхазия, спорт, новости, видео, мультимедиа, видео
Плавание, велопробег и бег: каким будет "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon"
18:41 26.04.2024 (обновлено: 23:41 26.04.2024)
Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра.
Экстремальный триатлон "Nartman Abkhazia Xtreme Triathlon" состоится 12 октября 2024 года в Абхазии, рассказал на пресс-конференции в Sputnik президент Федерации триатлона Борис Барциц.
"Буквально полгода назад, Антон Харченко (директор гонки - прим.) приехал в Абхазию, изучил республику, поездил, и у него родилась идея о том, чтобы провести здесь экстремальный триатлон. Такая же мечта была и у меня. После нашего знакомства и небольшого обсуждения появилась концепция этой гонки. Название придумал Антон, оно очень правильное", - подчеркнул он.
Соревнования пройдут в три этапа - плавательный, велосипедный и беговой. Общая дистанция - 234 километра.
Директор гонки Антон Харченко, в свою очередь, рассказал, что название соревнований родилось после того, как он познакомился с абхазским эпосом. Участников экстремального триатлона по храбрости и выносливости можно сравнить со знаменитыми нартами, заметил Харченко.