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Владимир Путин поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем
Владимир Путин поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем
Sputnik Абхазия
Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года, сегодня ему исполнилось 70 лет. 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T17:39+0300
2024-04-26T17:39+0300
2024-04-26T23:39+0300
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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. "Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", — говорится в телеграмме. Путин пожелал имениннику здоровья и реализации намеченных планов.
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россия сегодня, дмитрий киселев, новости, владимир путин
россия сегодня, дмитрий киселев, новости, владимир путин
Владимир Путин поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем
17:39 26.04.2024 (обновлено: 23:39 26.04.2024)
Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года, сегодня ему исполнилось 70 лет.
СУХУМ, 26 апр - Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием. Телеграмма опубликована
на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил ответственную гражданскую позицию Киселева и умение трудиться с полной отдачей, которые помогают ему оставаться востребованным в профессии и руководить одним из крупнейших информагентств страны и мира.
"Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", — говорится в телеграмме.
Путин пожелал имениннику здоровья и реализации намеченных планов.