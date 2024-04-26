https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/vladimir-putin-pozdravil-dmitriya-kiseleva-s-yubileem-1050899466.html

Владимир Путин поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

Владимир Путин поздравил Дмитрия Киселева с юбилеем

Sputnik Абхазия

Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года, сегодня ему исполнилось 70 лет. 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T17:39+0300

2024-04-26T17:39+0300

2024-04-26T23:39+0300

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СУХУМ, 26 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева с 70-летием. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля. "Столь большая, плодотворная работа достойна самого глубокого признания", — говорится в телеграмме. Путин пожелал имениннику здоровья и реализации намеченных планов.

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