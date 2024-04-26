https://sputnik-abkhazia.ru/20240426/vzaimnyy-interes-o-sotrudnichestve-tatmedia-i-apsnymedia-1050893641.html

Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"

Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"

Sputnik Абхазия

В этом году исполнилось 105 лет со дня выхода в свет первой газеты на абхазском языке "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.). Эта дата отмечается как День средств... 26.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-26T18:35+0300

2024-04-26T18:35+0300

2024-04-26T18:35+0300

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Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа" Sputnik Абхазия Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"

В этом году исполнилось 105 лет со дня выхода в свет первой газеты на абхазском языке "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.). Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Газета на сегодняшний день входит в медиагруппу "Апснымедиа". Чтобы соответствовать новым трендам, не потерять читателей, работникам газеты в последнее время помогают коллеги из Татарстана. О том, с чего началось сотрудничество и как развивается, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель Республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев и генеральный директор "Апснымедиа" Роберт Джопуа.Подробности в аудиофайле выше.

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абхазия, печать, сми, информация, татарстан, журналисты, редакции, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, подкасты, аудио