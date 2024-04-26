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Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"
Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"
Sputnik Абхазия
В этом году исполнилось 105 лет со дня выхода в свет первой газеты на абхазском языке "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.). Эта дата отмечается как День средств... 26.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-26T18:35+0300
2024-04-26T18:35+0300
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Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"
В этом году исполнилось 105 лет со дня выхода в свет первой газеты на абхазском языке "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.). Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Газета на сегодняшний день входит в медиагруппу "Апснымедиа". Чтобы соответствовать новым трендам, не потерять читателей, работникам газеты в последнее время помогают коллеги из Татарстана. О том, с чего началось сотрудничество и как развивается, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель Республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев и генеральный директор "Апснымедиа" Роберт Джопуа.Подробности в аудиофайле выше.
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абхазия, печать, сми, информация, татарстан, журналисты, редакции, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, подкасты, аудио
абхазия, печать, сми, информация, татарстан, журналисты, редакции, сотрудничество, взаимодействие, взаимный интерес, подкасты, аудио

Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"

18:35 26.04.2024
Радио
Взаимный интерес: о сотрудничестве "Татмедиа" и "Апснымедиа"
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В этом году исполнилось 105 лет со дня выхода в свет первой газеты на абхазском языке "Аԥсны" ("Абхазия" - прим.). Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии. Газета на сегодняшний день входит в медиагруппу "Апснымедиа". Чтобы соответствовать новым трендам, не потерять читателей, работникам газеты в последнее время помогают коллеги из Татарстана. О том, с чего началось сотрудничество и как развивается, в эфире радио Sputnik рассказали руководитель Республиканского агентства Татарстана по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" Айдар Салимгараев и генеральный директор "Апснымедиа" Роберт Джопуа.
Подробности в аудиофайле выше.
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