https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/gosudarstvennyy-zasluzhennyy-ansambl-narodnoy-pesni-i-tantsa-abkhazii-vystupil-v-saratove-1050904032.html
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Саратове
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Саратове
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш выступил на открытии культурных сезонов... 27.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-27T23:22+0300
2024-04-27T23:22+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш выступил на открытии культурных сезонов "Россия-Абхазия 2024" в Саратове. Об этом сообщило Минкультуры республики. "Взаимодействие между Россией и Абхазией имеет давнюю историю и осуществляется в различных сферах деятельности. Народы наших стран живут в непосредственной близости друг с другом в полном согласии, а культурные достижения вызывают неподдельный и обоюдный интерес", - сказал после концерта министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Художественный руководитель Госансамбля Валерий Тания зачитал приветственный адрес от имени Врио министра культуры Абхазии Динары Смыр и подарил Наталье Щелкановой традиционный абхазский башлык ручной работы.
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абхазия, культура
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Саратове
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш выступил на открытии культурных сезонов "Россия-Абхазия 2024" в Саратове. Об этом сообщило Минкультуры республики.
"Взаимодействие между Россией и Абхазией имеет давнюю историю и осуществляется в различных сферах деятельности. Народы наших стран живут в непосредственной близости друг с другом в полном согласии, а культурные достижения вызывают неподдельный и обоюдный интерес", - сказал после концерта министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Художественный руководитель Госансамбля Валерий Тания зачитал приветственный адрес от имени Врио министра культуры Абхазии Динары Смыр и подарил Наталье Щелкановой традиционный абхазский башлык ручной работы.