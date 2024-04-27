https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/gosudarstvennyy-zasluzhennyy-ansambl-narodnoy-pesni-i-tantsa-abkhazii-vystupil-v-saratove-1050904032.html

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Саратове

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии выступил в Саратове

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш выступил на открытии культурных сезонов... 27.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-27T23:22+0300

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2024-04-27T23:22+0300

абхазия

культура

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш выступил на открытии культурных сезонов "Россия-Абхазия 2024" в Саратове. Об этом сообщило Минкультуры республики. "Взаимодействие между Россией и Абхазией имеет давнюю историю и осуществляется в различных сферах деятельности. Народы наших стран живут в непосредственной близости друг с другом в полном согласии, а культурные достижения вызывают неподдельный и обоюдный интерес", - сказал после концерта министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. Художественный руководитель Госансамбля Валерий Тания зачитал приветственный адрес от имени Врио министра культуры Абхазии Динары Смыр и подарил Наталье Щелкановой традиционный абхазский башлык ручной работы.

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