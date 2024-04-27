https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/keosayan-rasskazal-kak-zakon-o-mobilizatsii-na-ukraine-vliyaet-na-vnutrenniy-klimat-1050894797.html
Кеосаян рассказал, как закон о мобилизации на Украине влияет на внутренний климат
Кеосаян рассказал, как закон о мобилизации на Украине влияет на внутренний климат
Sputnik Абхазия
Настроения в украинском обществе прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян. 27.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-27T14:47+0300
2024-04-27T14:47+0300
2024-04-27T14:47+0300
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Кеосаян рассказал, как закон о мобилизации на Украине влияет на внутренний на климат
Sputnik Абхазия
Кеосаян рассказал, как закон о мобилизации на Украине влияет на внутренний на климат
В украинском обществе царят упаднические настроения, люди бегут от мобилизации, однако власти Украины готовы призывать граждан без разбора, лишь бы продолжать конфликт и очернять Россию, считает кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян."Не могу не отметить, насколько наши наступательные действия <…> влияют на внутренний климат на оккупированных нацистами территориях. Очень сильно. И экспертное сообщество на Украине, и паблики прямо пестрят упадническими, тяжелыми, совершенно не оптимистичными прогнозами и текстами", – рассказал Тигран Кеосаян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.Это связано в том числе и с тем, что украинцев будут депортировать из европейских стран и отправлять на фронт, продолжил он."Вкупе с тем, что происходит на фронте, – антипопулярный закон о мобилизации, плюс то, что творит Кулеба и МИД Украины, который запретил оформлять паспорта и оказывать консульские услуги своим гражданам за рубежом, если только это не связано с возвращением на Украину. В Варшаве уже "майдан" – тысячи украинцев кричат и размахивают руками. У Зеленского и его подельников есть гениальные союзники – это Литва и Польша, которые сказали: "Людей без паспортов будем депортировать обратно на Украину". Вероятно, не хватает мяса для фронта, для передовой. <…> И здесь возникает только один вопрос", – сказал Кеосаян.Он адресовал вопрос украинцам."Я обращаюсь к украинцам: ребята, вы ж за свободу и за демократию против агрессивного северного соседа, как вы называете Россию, против этого Мордора, где тоталитаризм и ужас, тогда объясните мне парадокс – почему за "тоталитаризм" люди сражаются, в день полк набирается, до тысячи человек, которые на рекрутинговой основе, на контракт приходят, да и добровольцев много, а за вашу демократию, как вы ее себе представляете, добро и свет, вы готовы через холодную Тису плыть, только не брать оружие в руки? И, вспоминая Жванецкого, "может, что-то в консерватории подправить"? Впрочем, этим самым мы уже два года и занимаемся", – заключил Тигран Кеосаян.Полную версию беседы слушайте в подкасте.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, мобилизация, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, украина, мобилизация, аудио
Кеосаян рассказал, как закон о мобилизации на Украине влияет на внутренний климат
Настроения в украинском обществе прокомментировал в своей авторской программе на радио Sputnik кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.
В украинском обществе царят упаднические настроения, люди бегут от мобилизации, однако власти Украины готовы призывать граждан без разбора, лишь бы продолжать конфликт и очернять Россию, считает кинорежиссер, сценарист, продюсер Тигран Кеосаян.
"Не могу не отметить, насколько наши наступательные действия <…> влияют на внутренний климат на оккупированных нацистами территориях. Очень сильно. И экспертное сообщество на Украине, и паблики прямо пестрят упадническими, тяжелыми, совершенно не оптимистичными прогнозами и текстами", – рассказал Тигран Кеосаян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.
Это связано в том числе и с тем, что украинцев будут депортировать из европейских стран и отправлять на фронт, продолжил он.
"Вкупе с тем, что происходит на фронте, – антипопулярный закон о мобилизации, плюс то, что творит Кулеба и МИД Украины, который запретил оформлять паспорта и оказывать консульские услуги своим гражданам за рубежом, если только это не связано с возвращением на Украину. В Варшаве уже "майдан" – тысячи украинцев кричат и размахивают руками. У Зеленского и его подельников есть гениальные союзники – это Литва и Польша, которые сказали: "Людей без паспортов будем депортировать обратно на Украину". Вероятно, не хватает мяса для фронта, для передовой. <…> И здесь возникает только один вопрос", – сказал Кеосаян.
Он адресовал вопрос украинцам.
"Я обращаюсь к украинцам: ребята, вы ж за свободу и за демократию против агрессивного северного соседа, как вы называете Россию, против этого Мордора, где тоталитаризм и ужас, тогда объясните мне парадокс – почему за "тоталитаризм" люди сражаются, в день полк набирается, до тысячи человек, которые на рекрутинговой основе, на контракт приходят, да и добровольцев много, а за вашу демократию, как вы ее себе представляете, добро и свет, вы готовы через холодную Тису плыть, только не брать оружие в руки? И, вспоминая Жванецкого, "может, что-то в консерватории подправить"? Впрочем, этим самым мы уже два года и занимаемся", – заключил Тигран Кеосаян.
Полную версию беседы слушайте в подкасте.