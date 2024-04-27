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Пасхальная ярмарка открылась в Сухуме
Пасхальная ярмарка открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
Ярмарка на культурно-деловой платформе "Гума" продлится два дня. 27.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-27T13:53+0300
2024-04-27T13:53+0300
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневная пасхальная ярмарка открылась на культурно-деловой платформе "Гума". "Это, уже ставшая традиционной, пасхальная ярмарка. Сегодня у нас почти двадцать участников, еще больше будет завтра — она проходит два дня с 10 до 17 часов. У нас есть как постоянные участники так и новые", — рассказала представитель "Гумы" Хибла Возба.На ярмарке представлен пасхальный декор, предметы ручной работы, цветы, свечи, натуральная косметика. Также посетители мероприятия могут приобрести аджинжжух, сушеный инжир, органическую свежую спаржу, которая выращена в Сухумском районе и другие вкусности. "Нашим гостям здесь очень нравится, потому что присутствует атмосфера праздника", - отметила она. В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 5 мая.
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абхазия, сухум, ярмарки
Пасхальная ярмарка открылась в Сухуме
13:53 27.04.2024 (обновлено: 14:04 27.04.2024)
Ярмарка на культурно-деловой платформе "Гума" продлится два дня.
СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневная пасхальная ярмарка открылась на культурно-деловой платформе "Гума".
"Это, уже ставшая традиционной, пасхальная ярмарка. Сегодня у нас почти двадцать участников, еще больше будет завтра — она проходит два дня с 10 до 17 часов. У нас есть как постоянные участники так и новые", — рассказала представитель "Гумы" Хибла Возба.
На ярмарке представлен пасхальный декор, предметы ручной работы, цветы, свечи, натуральная косметика. Также посетители мероприятия могут приобрести аджинжжух, сушеный инжир, органическую свежую спаржу, которая выращена в Сухумском районе и другие вкусности.
"Нашим гостям здесь очень нравится, потому что присутствует атмосфера праздника", - отметила она.
В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 5 мая.