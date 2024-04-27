https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/paskhalnaya-yarmarka-otkrylas-v-sukhume-1050902350.html

Пасхальная ярмарка открылась в Сухуме

Пасхальная ярмарка открылась в Сухуме

Sputnik Абхазия

Ярмарка на культурно-деловой платформе "Гума" продлится два дня. 27.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-27T13:53+0300

2024-04-27T13:53+0300

2024-04-27T14:04+0300

в абхазии

абхазия

сухум

ярмарки

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/1b/1050902186_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_84731ee439618fa32f139ad8e980c7f9.jpg

СУХУМ, 27 апр - Sputnik, Бадрак Авидзба. Двухдневная пасхальная ярмарка открылась на культурно-деловой платформе "Гума". "Это, уже ставшая традиционной, пасхальная ярмарка. Сегодня у нас почти двадцать участников, еще больше будет завтра — она проходит два дня с 10 до 17 часов. У нас есть как постоянные участники так и новые", — рассказала представитель "Гумы" Хибла Возба.На ярмарке представлен пасхальный декор, предметы ручной работы, цветы, свечи, натуральная косметика. Также посетители мероприятия могут приобрести аджинжжух, сушеный инжир, органическую свежую спаржу, которая выращена в Сухумском районе и другие вкусности. "Нашим гостям здесь очень нравится, потому что присутствует атмосфера праздника", - отметила она. В этом году православные христиане будут отмечать праздник Светлого Христова Воскресения 5 мая.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, сухум, ярмарки