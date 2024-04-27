https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/unichtozheny-drony-vsu-pytavshiesya-atakovat-obekty-na-kubani-1050901154.html

Уничтожены дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на Кубани

Уничтожены дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на Кубани

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Не менее десяти украинских беспилотников сбито над Краснодарским краем утром 27 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин... 27.04.2024, Sputnik Абхазия

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краснодарский край

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Не менее десяти украинских беспилотников сбито над Краснодарским краем утром 27 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кондратьев уточнил, что пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БпЛА.

краснодарский край

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