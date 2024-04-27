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Уничтожены дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на Кубани
Уничтожены дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на Кубани
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Не менее десяти украинских беспилотников сбито над Краснодарским краем утром 27 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин... 27.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-27T11:36+0300
2024-04-27T11:36+0300
2024-04-27T11:40+0300
краснодарский край
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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Не менее десяти украинских беспилотников сбито над Краснодарским краем утром 27 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Кондратьев уточнил, что пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БпЛА.
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краснодарский край
Уничтожены дроны ВСУ, пытавшиеся атаковать объекты на Кубани
11:36 27.04.2024 (обновлено: 11:40 27.04.2024)
СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Не менее десяти украинских беспилотников сбито над Краснодарским краем утром 27 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"По информации на данный момент, подавлено более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры", - написал глава Кубани в своем телеграм-канале.
Кондратьев уточнил, что пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БпЛА.