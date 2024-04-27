https://sputnik-abkhazia.ru/20240427/vs-rossii-nanesli-35-gruppovykh-udarov-po-energoobektam-i-predpriyatiyam-vpk-ukrainy-1050903237.html

ВС России нанесли 35 групповых ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины

ВС России нанесли 35 групповых ударов по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. С 20 по 27 апреля ВС России нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в... 27.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-27T19:14+0300

2024-04-27T19:14+0300

2024-04-27T19:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

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СУХУМ, 27 апр - Sputnik. С 20 по 27 апреля ВС России нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.В результате ударов поражены: объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23541 беспилотник, 509 зенитных ракетных комплексов, 15864 танка и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9167 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21336 единиц специальной военной автомобильной техники.

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