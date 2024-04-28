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Sputnik недели: встречи и совещание президента, форум медиков и "Ласточка" в Сухуме

Sputnik недели: встречи и совещание президента, форум медиков и "Ласточка" в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 апреля. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

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О том, что обсудил президент Абхазии Аслан Бжания с министрами здравоохранения России и Приднестровья, как прошел медицинский форум в Сухуме, готова ли Абхазия к курортному сезону, об этом и многом другом читайте в материале Sputnik.Деловые встречиНа минувшей неделе в Сухуме прошел второй Абхазский медицинский форум, на который были приглашены десятки специалистов из дружественных стран и руководители ведомств.Президент Абхазии Аслан Бжания провел встрече с министром здравоохранении России Михаилом Мурашко в понедельник, 22 апреля.Мурашко отметил, что в 2023 году более 7,5 тысячи граждан Абхазии получили медицинскую помощь в России, в том числе 104 человека — высокотехнологическую. В настоящее время в российских вузах обучаются 144 гражданина Абхазии.Аслан Бжания поблагодарил Михаила Мурашко за помощь в период пандемии COVID-19. По его словам, взаимодействие между странами было налажено "на очень высоком уровне" – в Абхазию вахтовым методом приезжали врачи из России, дважды развертывался госпиталь Минобороны.В завершение встречи президент Аслан Бжания наградил Михаила Мурашко орденом "Ахьдз-Апша" II степени.Глава государства также принял у себя министров здравоохранения Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики Томаса Джигкаева и Кристину Албул.На встрече с президентом Джигкаев подчеркнул, что важная задача для властей Абхазии и Южной Осетии — наладить взаимодействие между молодыми специалистами. Он отметил, что II Абхазский медфорум даст сторонам понимание того, в каких направлениях можно сотрудничать.Бжания подчеркнул, что решение проблем в сфере здравоохранения для Абхазии – приоритет.Глава Минздрава ПМР Кристина Албул отметила, что Абхазию и Приднестровье на протяжении более 30 лет связывают дружеские отношения. Она выразила надежду на то, что общение специалистов в рамках форума поможет наладить взаимодействие в области медицины и организации системы здравоохранения.Бжания в свою очередь отметил, что народы Абхазии и ПМР связывает давняя дружба, страны, по его мнению, испытывают схожие проблемы и преодолевают их.Аслан Бжания также встретился с делегацией из Архангельской области во главе с первым заместителем губернатора Ваге Петросяном.Президент отметил, что особая миссия Петросяна состоит в развитии отношений между Абхазией и Архангельской областью, что может пойти на пользу обеим сторонам.Ваге Петросян поблагодарил президента Абхазии за приглашение и отметил, что подобные встречи уже стали доброй традицией.Геноцид армянского народаВ День памяти жертв геноцида армянского народа президент Абхазии Аслан Бжания обратился к представителям этого народа."Сегодня мы скорбим вместе с армянским народом. В нашей стране, как и во всем мире, чтят память жертв трагедии начала ХХ века", – говорится в обращении главы государства.Президент подчеркнул, что позиция Абхазии остается последовательной – массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий.Бжания выразил искренние соболезнования армянской диаспоре Абхазии, всему армянскому народу. Он пожелал стойкости духа, мира и процветания.Подготовка к курортному сезонуРасширенное совещание по вопросам подготовки к курортному сезону провел президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 25 апреля.Министр туризма Теймураз Хишба сообщил, что в прошлом году страну посетили порядка 1,4 миллиона человек, а в этом году, согласно прогнозам туроператоров, количество посещений республики вырастет на 15-25%.Хишба добавил, что количество объектов размещения в Абхазии выросло до 1025 единиц, а количество койко-мест превысило 46 тысяч.Свои доклады зачитали и другие главы ведомств, а также руководители районных администраций. В частности, министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал о командировках российских медиков в Абхазию.По его словам, они полностью покрывают дефицит кадров, который абхазская система здравоохранения испытывает во время наплыва туристов.Бжания положительно оценил готовность ведомств к летнему сезону и дал ряд поручений по налаживанию более эффективной работы.Заседание ПарламентаСессия Народного собрания Абхазии состоялся в среду, 25 апреля. На ней депутаты рассмотрели ряд законопроектов и приняли по ним решения.К примеру, внесены изменения в закон "О налоге на прибыль организаций" во втором и окончательном чтении.Теперь ставка в 10% на дивиденды юрлиц приравнена к ставке на дивиденды физлиц. Это сделано для стимулирования развития экономики через создание условий для инвестиционной привлекательности.Депутаты также приняли в первом чтении проект закона "О национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа".Это было необходимо для устранения противоречия в тексте закона, а именно, разной трактовки термина "эквайер". В статье 2 эквайер описывается как "кредитная организация, осуществляющая эквайринг", а в статье 17 используется термин "банк-эквайер", что сужает категории кредитных организаций.Из-за этого существуют значительные ограничения в функционале небанковских кредитных организаций.Во втором и окончательном чтении внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях и ужесточил наказание за нарушение порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта и ввода его в эксплуатацию.Депутаты Парламента во втором и окончательном чтении приняли проект закона об отчислениях в республиканский бюджет от деятельности Рицинского нацпарка и Новоафонской пещеры.В бюджет будет поступать по 250 рублей от каждого билета в нацпарк, за исключением детских, и от каждого билета в пещеру, за исключением льготных.Парламент Абхазии не принял изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание за клевету. Проект депутатам представил полпред президента Батал Айба.Он предусматривал установление наказания за клевету и оскорбление, основания для освобождения от уголовной ответственности."Ласточка" в СухумеРоссийский турпоезд "Ласточка" совершил тестовый рейс в Сухум в четверг, 25 апреля.По словам гендиректора "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава, проезд выявил проблемы, которые железнодорожникам предстоит решить."Есть замечания, все они устранимые. До Гагры вопросов не было, а от Гагры до Сухума везде мы останавливались, на всех платформах, во всех тоннелях, на всех станциях, все посмотрели, все записали, будем устранять", — сказал он.По его словам, основная проблема – габариты "Ласточки", которые превышают размеры обычных поездов.Первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул, что запуск "Ласточки" до Сухума имеет большое значение.Миссия помогатьВолонтерская программа "Миссия Добро" открылась в Сухуме в среду, 23 апреля. Она призвана помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Миссия проходит в Абхазии уже третий год.В этот раз она охватит всю республику. Шесть преподавателей и 32 студента Московского госинститута культуры 12 дней будут проводить мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, встретятся с молодежью и сыграют с ними в брейн-ринг. ⠀"Миссия добро" организована представительством Россотрудничества совместно с МГИК и Ассоциацией волонтерских центров.Памяти Хухута БгажбаИтоговая научная сессия, посвященная 110-летию со дня рождения Хухута Бгажба, прошла в Абхазском институте гуманитарных исследований на уходящей неделе.Директор института Арда Ашуба в своем выступлении отметил вклад, который внес Бгажба в развитие науки в Абхазии.Доктор филологических наук, академик АНА, лауреат Госпремии имени Дмитрия Гулиа, заслуженный деятель науки Абхазии и Грузии Хухут Бгажба родился 15 октября 1914 года. Он автор более 200 работ, в том числе и 12 монографий, посвященных проблемам абхазского языка, литературы и фольклора.Юбилей "Апсны"Торжественное заседание, посвященное 105-летию первого периодического издания республики газеты "Апсны", состоялось в Сухуме в среду 24 апреля.В нем принял участие глава Администрации президента Абесалом Кварчия, он зачитал поздравление от главы государства Аслана Бжания. Он отметил, что нынешний год богат на знаковые события для Абхазии: 150-летие со дня рождения выдающегося деятеля абхазской культуры и литературы Дмитрия Гулиа и 105-летие со дня выхода в свет первого номера газеты "Апсны"."Издание неразрывно связано с историей Абхазии на всех этапах становления ее государственности. В сложный период Отечественной войны народа Абхазии газета продолжала освещать события в республике. Так, редакцией было выпущено более 70 номеров. Многие сотрудники газеты принимали непосредственное участие в военных действиях, трое из которых не вернулись с фронта", - сказал Кварчия.Главный редактор газеты "Апсны" Ахра Анкваб подчеркнул, что выход периодического издания позволил Абхазии сделать большой скачок в просвещении жителей республики и дал надежду на развитие образования и в целом культуры.В честь этой знаменательной даты в столице республике прошла выставка, на которой представили материалы, относящиеся к различным периодам истории газеты – с момента ее появления и до наших дней."Аԥсны" – первая газета на абхазском языке. Первый номер вышел 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как День средств массовой информации Абхазии.Издание выходило в течение двух лет, за это время было выпущено 85 номеров. После установления советской власти в Абхазии в 1921 году, газета "Аҧсны" стала называться "Аԥсны ҟапшь" ("Красная Абхазия" - ред.). Так было до 1991 года, потом ей вернули первоначальное название."Библионочь"Социально-культурная акция "Библиночь", направленная на популяризацию чтения, состоялась в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в Сухуме.На каждом этаже здания были организованы тематические мероприятия – буккроссинг, викторина по абхазской поэзии, "литературный квартирник" с участием молодых поэтов и писателей, книжные выставки.Перед гостями библиотеки выступили детские творческие коллективы из разных районов – юные артисты исполняли национальные танцы под аплодисменты присутствующих. В одном из кабинетов библиотеки самые маленькие посетители могли посмотреть любимые мультфильмы.В рамках "Библионочи" также был организован творческий вечер дагестанской поэтессой Миясат Муслимовой.Пасхальная ярмаркаНа культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме с 27 по 28 апреля состоялась пасхальная ярмарка."Это, уже ставшая традиционной, пасхальная ярмарка. Сегодня у нас почти двадцать участников, еще больше будет завтра — она проходит два дня с 10 до 17 часов. У нас есть как постоянные участники так и новые", — рассказала представитель "Гумы" Хибла Возба.На ярмарке представили пасхальный декор, предметы ручной работы, цветы, свечи, натуральную косметику. Также посетители праздника могли приобрести, в том числе, аджинжжуха, сушеный инжир, органическую свежую спаржу, которая была выращена в Сухумском районе."Диктант Победы"Международная акция "Диктант Победы" прошла в представительстве Россотрудничества в Сухуме, в средней школе Гячрыпша и школе №2 в Ткуарчале.Как уточнил, организатор и руководитель председательства Россотрудничества Дмитрий Федотов, в этом году в диктант был посвящен Абхазии в контексте Великой Отечественной войны.В составлении вопросов, которые касаются участия уроженцев Абхазии в Великой Отечественной войне, помогал Музей Боевой Славы в Сухуме.Акция посвящена 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков. Она прошла уже в шестой раз и ее участниками в нынешнем году стало 58 государств.

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