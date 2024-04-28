https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-matua-o-vykhode-abkhazii-v-kraevoy-chempionat-po-basketbolu-1050874531.html

Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу

Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу

Sputnik Абхазия

Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Саид Матуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу Sputnik Абхазия Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу

Сборная Абхазии по баскетболу стала бронзовым призером предварительного этапа чемпионата Краснодарского края среди мужских команд. В борьбе за "бронзу" абхазские спортсмены обыграли команду "Колибри" из Крымска со счетом 106:83. Благодаря этому они поедут на краевой чемпионат, который пройдет в Абрау-Дюрсо в конце мая.О том, как удалось достичь успеха, слушайте в подкасте.

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