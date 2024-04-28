https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/dopolnitelnoe-vremya-mazov-i-matua-o-vykhode-abkhazii-v-kraevoy-chempionat-po-basketbolu-1050874531.html
Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу
Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу
Sputnik Абхазия
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Саид Матуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik. 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T10:42+0300
2024-04-28T10:42+0300
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Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу
Sputnik Абхазия
Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу
Сборная Абхазии по баскетболу стала бронзовым призером предварительного этапа чемпионата Краснодарского края среди мужских команд. В борьбе за "бронзу" абхазские спортсмены обыграли команду "Колибри" из Крымска со счетом 106:83. Благодаря этому они поедут на краевой чемпионат, который пройдет в Абрау-Дюрсо в конце мая.О том, как удалось достичь успеха, слушайте в подкасте.
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Дополнительное время: Мазов и Матуа о выходе Абхазии в краевой чемпионат по баскетболу
10:42 28.04.2024 (обновлено: 11:42 28.04.2024)
Главный тренер сборной Абхазии по баскетболу Константин Мазов и игрок сборной Саид Матуа в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Сборная Абхазии по баскетболу стала бронзовым призером предварительного этапа чемпионата Краснодарского края среди мужских команд.
В борьбе за "бронзу" абхазские спортсмены обыграли команду "Колибри" из Крымска со счетом 106:83. Благодаря этому они поедут на краевой чемпионат, который пройдет в Абрау-Дюрсо в конце мая.
О том, как удалось достичь успеха, слушайте в подкасте.