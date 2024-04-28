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Маркедонов: школа МГИМО в АГУ и мировая политика

Маркедонов: школа МГИМО в АГУ и мировая политика

Sputnik Абхазия

Российский политолог Сергей Маркедонов в эфире радио Sputnik рассказал о том, как прошла встреча со студентами и педагогами АГУ и важности открытия при... 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T19:04+0300

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Российский политолог, ведущий научный сотрудник центра Евроатлантической безопасности института международных исследований, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО, кандидат исторических наук Сергей Маркедонов обсудил с ведущим радио Sputnik Абхазия взаимоотношения республики и Российской Федерации, политическую обстановку в мире и противостояние абхазских властей с оппозицией.Что касается отношений Абхазии и России, он оценил их, как асимметричные. При этом он обратил внимание на то, что для республики тема стратегического партнера в приоритете. До 2008 года в случае России все было иначе. Тогда для нее в приоритете был больше грузинский вопрос, чем абхазский.Маркедонов также рассказал о встрече со студентами Абхазского государственного Университета, где планируют открыть школу МГИМО. Он подчеркнул, что за последние годы в главном вузе страны многое сделано и там много хороших студентов и интересный профессорско-преподавательский состав.Среди перспективных направлений для изучения и развития Маркедонов выделил такие, как международные отношения и социологию.

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