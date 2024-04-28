https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/podgotovka-k-sezonu-proverki-i-plany-daut-vardaniya-o-rabotakh-v-pitsunde---1050904451.html

Подготовка к сезону, проверки и планы: Даут Вардания о работах в Пицунде

Подготовка к сезону, проверки и планы: Даут Вардания о работах в Пицунде

Sputnik Абхазия

Замглавы администрации Пицунды рассказал в эфире радио Sputnik о подготовке к курортному сезону и намеченных планах властей. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T11:17+0300

2024-04-28T11:17+0300

2024-04-28T11:48+0300

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абхазия

пицунда

пицунда-мюссерский заповедник

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Работы по благоустройству в преддверии курортного сезона подходят к завершению, сказал в эфире радио Sputnik замглавы администрации Пицунды Даут Вардания."Мы кладем тротуарную плитку на двух центральных улицах – Тополевая и Платановая. Были освещены темные районы города, которые с советского времени не освещались. Мы сделали", – отметил он.Вардания добавил, что в администрации города создали рабочую группу, которая контролирует выносную торговлю, чтобы избежать появления стихийных рынков. В мае запланированы рейдовые мероприятия по проверки обустройства пляжей, выносной торговли и обеспечения санитарно-технических норм.Продолжаются также работы по озеленению и строительству ограждений вдоль территории Пицунда-Мюссерского заповедника. С помощью средств предпринимателей, неравнодушных жителей и самой администрации уже построено около двух километров забора. Сотрудники заповедника в теплицах выращивают саженцы сосен."Это огромный, кропотливый труд. Уже, наверное, года два мы этим занимаемся, и ни на секунду не останавливаемся. Замом директора (Пицунда-Мюссерского заповедника-прим.) Сабиной Лободой проводятся еженедельные субботники, куда привлекается и молодежь нашего города, и все не безразличные граждане, которые хотят способствовать сохранению нашей реликтовой рощи", - подчеркнул Вардания.В центре Пицунды – напротив собора строится сквер, где жители и гости города смогут отдыхать. Этот проект реализует администрация совместно с общественной организацией "Содействие развитию Пицунды".Дирекция пансионата "Самшитовая Роща" подарила городу спецтехнику для уборки и расчистки дорог и тротуаров, уточнил Вардания. Всего в транспортном парке коммунальщиков Пицунды 12 единиц техники – четыре мусороуборочные машины, трактор, бульдозер, каналопромывочная и ассенизатор, подъемная вышка.Власти Пицунды обязуют предпринимателей, взявших пляжи в пользование, обеспечить безопасность туристов, отметил в эфире радио Sputnik замглавы администрации Пицунды Даут Вардания.Что касается обеспечения безопасности гостей и жителей от криминальных явлений, сказал Вардания, этим занимаются сотрудники милиции. Они патрулируют наиболее оживленные участки города и систематически проводят рейды.Вардания также затронул вопрос энергоснабжения Пицунды. Он рассказал, что энергосети города не перегружены, а состояние высоковольтной линии он оценил как "нормальное". На перепадных подстанциях, где установлены трансформаторы и рубильники, ситуация не столь позитивная.Хорошей Вардания назвал техническое состояние водопроводной магистрали в Пицунде. Подача воды приостанавливается там редко. В основном, в случаях, когда действовал график веерных отключений электричества и производятся ремонтные работы – примерно два раза в месяц или реже.Общей информации о собираемости оплаты по тарифу за потребленное электричество он пока не обладает, но есть сведения о том, что от 40% до 43% жителей многоквартирных домов платят исправно.В связи с повышением цен были приостановлены работы по асфальтированию дорог в Пицунде. Как уточнил Вардания, в бюджете на это были заложены деньги, но из-за подорожания стоимости необходимого сырья их пришлось отложить. Центральные улицы города в хорошем состоянии.Власти Пицунды уделяют особое внимание развитию спорта и воспитания молодежи. По словам Вардания, в городе открываются новые спортивные секции, обеспечена возможность участия детей в соревнованиях, в том числе и за пределами Абхазии.В следующем году запланировано открытие новых трех теннисных кортов в районе Птицефабрики.

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абхазия, пицунда, пицунда-мюссерский заповедник