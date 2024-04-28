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"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Sputnik Абхазия
Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики. 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T15:00+0300
2024-04-28T15:00+0300
2024-04-28T15:00+0300
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"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Sputnik Абхазия
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков
Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики.
Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык.
Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.