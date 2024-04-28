https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/pravda-tela-kak-zaprogrammirovat-mozg-na-izuchenie-inostrannykh-yazykov-1050875581.html

"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков

"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков

Sputnik Абхазия

Чем отличается мозг человека, натренированного на изучение языков, и существуют ли полезные советы для запоминания слов и грамматики. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T15:00+0300

2024-04-28T15:00+0300

2024-04-28T15:00+0300

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"Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков Sputnik Абхазия "Правда тела". Как "запрограммировать" мозг на изучение иностранных языков

Почему одни люди с детства знают два-три языка, а кто-то всю жизнь пытается довести до хорошего уровня хотя бы один иностранный? Кто такие билингвы, в каком возрасте можно им стать и есть ли у них ведущий язык. Эксперт эпизода - исследователь центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Айгуль Насибулина.Слушайте подкасты РИА Новости.

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