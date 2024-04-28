https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/pravitelstvo-rossii-ustanovilo-kvoty-na-eksport-udobreniy-1050905143.html

Правительство России установило квоты на экспорт удобрений

Правительство России установило квоты на экспорт удобрений

Sputnik Абхазия

Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T11:52+0300

2024-04-28T11:52+0300

2024-04-28T11:52+0300

россия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Квоты на вывоз минеральных удобрений с 1 июня по 30 ноября установило Правительство России."По поручению президента принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Это позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасность страны. Общий объем экспортной квоты составит свыше 19,7 миллиона тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,4 миллиона тонн, для сложных – около 7,3 миллиона тонн", - говорится в сообщении Кабмина. Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. Ранее правительство уже принимало аналогичное решение: с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года были продлены нетарифные ограничения на вывоз минеральных удобрений.

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россия, сельское хозяйство