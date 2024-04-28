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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-novobakhmutovka-v-dnr-1050906585.html
Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом... 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T14:12+0300
2024-04-28T14:14+0300
военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.ВС России поразили формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены ангары с ударными БпЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе. Всего с начала спецоперации уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
спецоперация

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР

14:12 28.04.2024 (обновлено: 14:14 28.04.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
ВС России поразили формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены ангары с ударными БпЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.
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