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Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом... 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T14:12+0300
2024-04-28T14:12+0300
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военная спецоперация рф в донбассе
спецоперация
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.ВС России поразили формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены ангары с ударными БпЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе. Всего с начала спецоперации уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.
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спецоперация
Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР
14:12 28.04.2024 (обновлено: 14:14 28.04.2024)
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.
ВС России поразили формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены ангары с ударными БпЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе.
Всего с начала спецоперации уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.