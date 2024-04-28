https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-novobakhmutovka-v-dnr-1050906585.html

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом... 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T14:12+0300

2024-04-28T14:12+0300

2024-04-28T14:14+0300

военная спецоперация рф в донбассе

спецоперация

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/18/1050847442_0:0:3185:1793_1920x0_80_0_0_a83716ec71ff0b752537b3c0bc649b5b.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.ВС России поразили формирования 142-й пехотной, 24-й механизированной, 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожены ангары с ударными БпЛА на аэродроме Каменка Днепропетровской области. Также поражены склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, пункты временной дислокации иностранных наемников, живая сила и военная техника ВСУ в 121 районе. Всего с начала спецоперации уничтожено: 593 самолета, 270 вертолетов, 23587 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15869 танков и других боевых бронированных машин, 1275 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21372 единицы специальной военной автомобильной техники.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

спецоперация