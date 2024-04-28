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Централизованную подачу воды наладят в поселке Бамбора
Централизованную подачу воды наладят в поселке Бамбора
Sputnik Абхазия
На строительство водопроводной магистрали в поселке Бамбора Гудаутского района из республиканского бюджета выделили 15 миллионов рублей. 28.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-28T18:09+0300
2024-04-28T18:09+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по налаживанию централизованной подачи воды проводятся в поселке Бамбора, рассказал Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.Протяженность новой водопроводной магистрали в общей сложности составляет 4,2 километра. Трубы будут проходить по двум сторонам главной улицы Абазинской, уточнил Лейба. По его словам, заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Абхазии. Из республиканского бюджета на это выделено 15 миллионов рублей. Завершить работы планируют примерно в течение двух недель.
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абхазия, гудаутский район
абхазия, гудаутский район

Централизованную подачу воды наладят в поселке Бамбора

18:09 28.04.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава Отключения воды
Отключения воды - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2024
© Sputnik / Марианна Кубрава
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На строительство водопроводной магистрали в поселке Бамбора Гудаутского района из республиканского бюджета выделили 15 миллионов рублей.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по налаживанию централизованной подачи воды проводятся в поселке Бамбора, рассказал Sputnik начальник Гудаутского водоканала Отар Лейба.
"До войны в Бамборе была централизованная подача воды и, насколько я помню, проблемы с этим там начались перед войной, а уже после нее жители поселка вовсе не получали воду по магистрали. Они решали проблемы с помощью колодцев и скважин", - объяснил он.
Протяженность новой водопроводной магистрали в общей сложности составляет 4,2 километра. Трубы будут проходить по двум сторонам главной улицы Абазинской, уточнил Лейба.
По его словам, заказчиком работ выступает Управление капитального строительства Абхазии.
Из республиканского бюджета на это выделено 15 миллионов рублей. Завершить работы планируют примерно в течение двух недель.
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