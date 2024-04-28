https://sputnik-abkhazia.ru/20240428/v-vine-i-shelukhe-kak-pokrasit-yaytsa-na-paskhu-1050900036.html

В вине и шелухе: как покрасить яйца на Пасху

В вине и шелухе: как покрасить яйца на Пасху

Sputnik Абхазия

В этом году самый светлый церковный праздник выпадает на воскресенье, 5 мая. 28.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-28T18:00+0300

2024-04-28T18:00+0300

2024-04-28T18:00+0300

абхазия

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Совсем скоро православные христиане будут праздновать Пасху. Женщины ответственно готовятся к празднику, делятся секретами самого неприхотливого теста для куличей и ищут оригинальные способы покраски яиц, чтобы быть не хуже соседки.Sputnik предлагает несколько вариантов покраски яиц, от самых простых, до самых неординарных.Блеск винаОдин из новомодных способов покраски яиц к Пасхе – использование вина. К примеру, в прошлом году бильд-редактор Sputnik Марианна Кубрава не пожалела молодого мачара. Она сварила в нем яйца, оставила на ночь, а на утро не стала промывать скорлупу или смазывать маслом. Итогом стали блестящие темные яйца, которые очень красиво смотрелись на фотографиях. Некоторые предпочитают добавлять в вино сахар, говорят, так цвет становится еще более насыщенным. А для тех, кому все равно не хватает цвета, в вино можно добавить темную краску. Так яйца станут черными и мерцающими.Чайные церемонииК Пасхе на полках магазинов неожиданно пропадает чай каркаде, который далеко не всегда пользуется такой популярностью. Дело в том, что сваренные в каркаде яйца выглядит по-настоящему мистически. Некоторые даже сравнивают их с драконьими.Способ покраски довольно легкий. Желательно приобрести яйца с белой скорлупой, чтобы рисунок был более отчетливым и ярким.Промытые яйца нужно разместить в кастрюлю, залить теплой водой и высыпать туда же цветки каркаде. Жидкость нужно довести до кипения, можно добавить уксус.Чем дольше яйца будут "томиться" в чае, тем темнее они будут. Для нежного, но не менее необычного оттенка хватит и нескольких минут.И краски не нужныДля тех, кто не любит возиться с краской и предпочитает пить, а не варить вино, тоже есть способ. Просто выбираете наиболее привлекательный для вас узор на салфетках, аккуратно снимаете нижний слой, вырезаете фигуры. Белком смазываете яйцо и равномерно приклеиваете кистью вырезанные фигуры. Такая техника называется декупаж.Нет времени вырезать фигуры? Рынок уже все продумал, на маркетплейсах можно легко найти готовые переводные наклейки.Яйцо можно украсить и без наклеек, в стиле "прованс", просто свяжите для него венок из подручных цветов.Дорого-богато будет на яйцах смотреться поталь. Ее тоже несложно приклеить, нужно просто немного смазать яйцо подсолнечным маслом.Как бабушка делалаЕсли вы не доверяете составу пищевых красителей, то используйте "бабушкин" метод. К нему нужно подготовиться заранее и подсобрать луковой шелухи.Кастрюлю с шелухой нужно залить холодной водой, положить яйца, лучше белые и отварить. Как только яйца будут готовы, добавить в емкость 100 мг уксуса и оставить на полчаса. После этого вытащить яйца и смазать их подсолнечным маслом для блеска.Важно – чем больше шелухи, тем насыщеннее будет цвет. Яйца получаются от нежно-красного до темно-бордового.

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