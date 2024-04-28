В вине и шелухе: как покрасить яйца на Пасху
© Sputnik / Виталий Белоусов/
Подписаться
В этом году самый светлый церковный праздник выпадает на воскресенье, 5 мая.
Совсем скоро православные христиане будут праздновать Пасху. Женщины ответственно готовятся к празднику, делятся секретами самого неприхотливого теста для куличей и ищут оригинальные способы покраски яиц, чтобы быть не хуже соседки.
Sputnik предлагает несколько вариантов покраски яиц, от самых простых, до самых неординарных.
Блеск вина
Один из новомодных способов покраски яиц к Пасхе – использование вина. К примеру, в прошлом году бильд-редактор Sputnik Марианна Кубрава не пожалела молодого мачара. Она сварила в нем яйца, оставила на ночь, а на утро не стала промывать скорлупу или смазывать маслом. Итогом стали блестящие темные яйца, которые очень красиво смотрелись на фотографиях.
Некоторые предпочитают добавлять в вино сахар, говорят, так цвет становится еще более насыщенным. А для тех, кому все равно не хватает цвета, в вино можно добавить темную краску. Так яйца станут черными и мерцающими.
© Sputnik / Марианна КубраваПасхальные яйца
Пасхальные яйца
© Sputnik / Марианна Кубрава
Чайные церемонии
К Пасхе на полках магазинов неожиданно пропадает чай каркаде, который далеко не всегда пользуется такой популярностью. Дело в том, что сваренные в каркаде яйца выглядит по-настоящему мистически. Некоторые даже сравнивают их с драконьими.
Способ покраски довольно легкий. Желательно приобрести яйца с белой скорлупой, чтобы рисунок был более отчетливым и ярким.
Промытые яйца нужно разместить в кастрюлю, залить теплой водой и высыпать туда же цветки каркаде. Жидкость нужно довести до кипения, можно добавить уксус.
Чем дольше яйца будут "томиться" в чае, тем темнее они будут. Для нежного, но не менее необычного оттенка хватит и нескольких минут.
И краски не нужны
Для тех, кто не любит возиться с краской и предпочитает пить, а не варить вино, тоже есть способ. Просто выбираете наиболее привлекательный для вас узор на салфетках, аккуратно снимаете нижний слой, вырезаете фигуры. Белком смазываете яйцо и равномерно приклеиваете кистью вырезанные фигуры. Такая техника называется декупаж.
Нет времени вырезать фигуры? Рынок уже все продумал, на маркетплейсах можно легко найти готовые переводные наклейки.
© SputnikПасхальные яйца
Пасхальные яйца
© Sputnik
Яйцо можно украсить и без наклеек, в стиле "прованс", просто свяжите для него венок из подручных цветов.
Дорого-богато будет на яйцах смотреться поталь. Ее тоже несложно приклеить, нужно просто немного смазать яйцо подсолнечным маслом.
Как бабушка делала
Если вы не доверяете составу пищевых красителей, то используйте "бабушкин" метод. К нему нужно подготовиться заранее и подсобрать луковой шелухи.
Кастрюлю с шелухой нужно залить холодной водой, положить яйца, лучше белые и отварить. Как только яйца будут готовы, добавить в емкость 100 мг уксуса и оставить на полчаса. После этого вытащить яйца и смазать их подсолнечным маслом для блеска.
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПраздник "Светлая седмица" в музее деревянного зодчества "Витославлицы" в Новгородской области
Праздник "Светлая седмица" в музее деревянного зодчества "Витославлицы" в Новгородской области
© Sputnik / Константин Чалабов/
Важно – чем больше шелухи, тем насыщеннее будет цвет. Яйца получаются от нежно-красного до темно-бордового.