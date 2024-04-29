https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-podstantsii-1050918697.html

Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции

Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Аварийное отключение оборудования произошло на подстанции "ИЭПиТ", сообщает "Черноморэнерго". 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T13:04+0300

2024-04-29T13:04+0300

2024-04-29T13:38+0300

в абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Аварийное отключение оборудования произошло на подстанции "ИЭПиТ", сообщает "Черноморэнерго". "На месте работает аварийная бригада. В течение часа энергообеспечение будет восстановлено", – говорится в сообщении.

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