https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/chast-sukhuma-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-podstantsii-1050918697.html
Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции
Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Аварийное отключение оборудования произошло на подстанции "ИЭПиТ", сообщает "Черноморэнерго". 29.04.2024, Sputnik Абхазия
2024-04-29T13:04+0300
2024-04-29T13:04+0300
2024-04-29T13:38+0300
в абхазии
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Аварийное отключение оборудования произошло на подстанции "ИЭПиТ", сообщает "Черноморэнерго". "На месте работает аварийная бригада. В течение часа энергообеспечение будет восстановлено", – говорится в сообщении.
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абхазия
Часть Сухума осталась без света из-за аварии на подстанции
13:04 29.04.2024 (обновлено: 13:38 29.04.2024)
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Аварийное отключение оборудования произошло на подстанции "ИЭПиТ", сообщает "Черноморэнерго".
"На месте работает аварийная бригада. В течение часа энергообеспечение будет восстановлено", – говорится в сообщении.